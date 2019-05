De weergaloze volley op The Valley

Eigenlijk is het verre van een ideale voorzet, maar de jonge Arsenal-aanvaller ziet er wel brood in. Van Persie is op tijd vertrokken en moet zich zelfs nog heel even inhouden als de bal over het hoofd van Charlton verdediger Talal El Kalkouri zijn kant op komt. Zijn timing is perfect. Zwevend door de lucht volleert Van Persie de bal kiezelhard in de kruising. Luke Young steekt in een reflex nog een voetje uit in een poging om de vliegende spits af te stoppen, maar komt veel te laat.