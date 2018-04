De Wijs baalt: Dit mag mij nooit overkomen

Door Tim Niemantsverdriet



Heel Excelsior mocht zich het puntverlies aanrekenen. Met 91 minuten op de klok, een 2-0 voorsprong en een rode kaart voor Heracles-speler Peter van Ooijen leek er in de slotfase helemaal niets aan de hand voor de Rotterdammers, die de play-offs voor Europees voetbal nog in zicht hadden. Nadat Jamiro Monteiro wel heel makkelijk door de defensie heen is gesneden en de 2-1 heeft aangetekend, komt de bal al snel voor de voeten van De Wijs, die de bal knullig verspeelt en vervolgens een strafschop veroorzaakt.



,,Je kunt je afvragen of de overtreding wel binnen het strafschopgebied was gemaakt, maar eerlijk gezegd mag ik het daar niet op gooien. Dit had mij nooit mogen overkomen. Natuurlijk, we kregen veel kansen, hadden met 4-0 kunnen winnen, maar ik neem dit mezelf kwalijk.”



Het seizoen van Excelsior lijkt daarmee goedbeschouwd voorbij. Europees voetbal is uit zicht, de degradatiestrijd was dat al veel langer. En nu? De Wijs: ,,Nou, we hebben nog een paar mooie wedstrijden te gaan. We moeten er alles aan doen om er nog wat leuks van te maken. Maar nu eerst een vrij weekend. Helaas.”