De worsteling van Calvin Stengs: ‘Hij weet hoe het is om terug te vechten’

Door Nik Kok



Het was een gekke tackle op een gek moment op een gekke plek op het veld en nog niet eens direct waargenomen door scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Na inmenging van de VAR zag hij op het beeldscherm van de tv naast het veld dat het rood was voor Calvin Stengs, misschien wel de laatste speler waarvan je zo’n tackle verwacht. De rode kaart was indirect de oorzaak van puntenverlies van AZ, dat maar niet de franje krijgt die het vorig seizoen had. Na de uitschakeling in de voorronde van de Champions League tegen Dyanmo Kiev moet de club nu in de eredivisie direct al in de achtervolging.