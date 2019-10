Deal tussen Roda JC en horecamagnaat Hogenelst geklapt: ‘Met pijn in het hart’

Bergwijn en Malen bij PSV nog twijfelge­val­len voor AZ-thuis

11:17 Steven Bergwijn en Donyell Malen zijn nog twijfelgevallen voor het duel van PSV met AZ van komende zondag. Malen was donderdagavond niet inzetbaar tijdens het duel met LASK Linz en Bergwijn liep in de eindfase met op het oog hamstringklachten. ,,We weten op dit moment nog niet of ze spelen. Dat bekijken we morgen”, aldus trainer Mark van Bommel.