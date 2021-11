Debacle voor Oranje in Montenegro, zeker WK-ticket glipt voorlopig door vingers

Maatsen en Zirkzee houden Jong Oranje tegen Bulgaren op koers voor EK-ticket

Jong Oranje is tegen Bulgarije opnieuw een achterstand te boven gekomen. Een vroege tegengoal werd door Ian Maatsen en Joshua Zirkzee (twee goals) weggepoetst: 3-1. Daardoor hielden de beloften in een grimmig kwalificatieduel koers voor het EK in Georgië en Roemenië in 2023.

12 november