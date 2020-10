Debutant Philipp schiet ADO in extremis naar eerste zege van het seizoen

Het duel in Venlo begon zeer levendig. Al in de tweede minuut kreeg ADO een penalty. Peet Bijen kopte de bal uit een corner tegen de hand van Roy Gelmi. Dat ontging scheidsrechter Bas Nijhuis aanvankelijk, maar nadat hij op advies van de VAR de beelden had bekeken gaf hij de strafschop alsnog. Die werd benut door verdediger Shaquille Pinas, die afgelopen zondag tegen Feyenoord ook al vanaf 11 meter scoorde.

Na die enerverende eerste vijf minuten sloeg de wedstrijd dood. Beide ploegen creëerden in de rest van de eerste helft nauwelijks nog iets, totdat ADO-aanvaller Amar Catic op slag van rust nog een grote kans kreeg. Na een sterke actie van spits Jonas Arweiler had Catic een vrije schietkans, maar hij stuitte op de benen van Thorsten Kirschbaum, die bij die actie geblesseerd raakte en na de rust vervangen werd door Delano van Crooij.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld niet. VVV en ADO maakten allebei een voorzichtige indruk. De bezoekers waren in de omschakeling nog twee keer gevaarlijk. Eerst schoot Samy Bourard over, even later kon Van Crooij eenvoudig redden op een poging van Vicente Besuijen.