Debutanten Danilo en Dilrosun goud waard voor Feyenoord in spektakelstuk tegen Vitesse

Door Mikos Gouka



Danilo had in de voorbereiding niet eenmaal gescoord voor zijn nieuwe club, maar de Braziliaan liet zich in de eerste competitiewedstrijd nadrukkelijk zien. Bij de gelijkmaker van de Zweed Patrik Walemark verzorgde hij samen met de Pool Sebastian Szymanski het fraaie voorwerk. En de 1-2 in de akelig lege Gelredome werkte de transfervrij van Ajax overgekomen centrumspits zelf achter keeper Jeroen Houwen.



Feyenoord repareerde op die manier snel de opgelopen achterstand in Arnhem. Million Manhoef had Vitesse op 1-0 gezet nadat hij zijn voormalig ploeggenoot Jacob Rasmussen de aanvaller teveel tijd en ruimte had gegeven om uit te halen. Via de paal naast keeper Justin Bijlow verdween de bal in het Rotterdamse doel. Dat was een tegenvaller voor Arne Slot en zijn spelers want even daarvoor had Javairo Dilrosun de paal geraakt en schampte een mislukte voorzet van Walemark nog de lat.

In Arnhem stonden twee elftallen tegenover elkaar die dit seizoen min of meer weer opnieuw moeten beginnen. Feyenoord zag in de ochtend voor de wedstrijd Marcos Senesi op Rotterdam Airport nog een vliegtuig pakken naar Engeland om een contract te te tekenen bij Bournemouth in de Premier League. Fredri Aursnes is zover nog niet, al ligt het in de lijn der verwachtingen dat Benfica uiteindelijk voldoende miljoenen over wil maken naar de Kuip. De Noor weet dat hij zich eerdaags financieel onafhankelijk kan voetballen met een lucratief contract bij de nieuwe club van de Duitse trainer Roger Schmidt.

Vitesse raakte ook veel spelers kwijt, maar haalde er bitter weinig kwaliteit voor terug. Trainer Thomas Letsch zag zijn afgeroomde elftal nog wel aardig beginnen, maar de na gelijkmaker van Walemark hadden de Arnhemmers lange tijd nauwelijks nog mogelijkheden om Feyenoord pijn te doen. Tot een kwartier na rust opeens Nikolai Baden Frederiksen voor Bijlow verscheen in een situatie waarin Aursnes en Rasmussen zich niet messcherp toonden. De Deen rondde af, moest door een vlagsignaal nog even vrezen dat de treffer geannuleerd zou worden, maar de VAR zag dat er van buitenspel geen sprake was: 2-2.

Het antwoord van Feyenoord volgde snel. Dilrosun lepelde de bal van de zijkant over keeper Houwen in de verre hoek en vierde die treffer voor het volle uitvak: 3-2. En diezelfde keeper mocht zichzelf de 4-2 helemaal aanrekenen. Hij wachtte te lang met de bal aan zijn voet dat Danilo hem dat ding ontfutselde en in het lege doel kon schuiven. Een actie die deed denken aan Cyriel Dessers, die vorig seizoen meer dan eens succes had met fanatiek doorjagen op de keeper. Invaller Toornstra bediende vervolgens Geertruida die simpel voor 2-5 zorgde.

Feyenoord zal zich de komende tijd nog flink gaan roeren op de transfermarkt. De 22-jarige Braziliaanse aanvaller Igor Paixão van het bescheiden FC Coritiba zou volgens planning komende week vastgelegd moeten worden. De snelle Zuid-Amerikaan, een type Luis Sinisterra, zou een extra optie voor Slot op de flanken betekenen. De Rotterdammers hopen ook op de komst van Lucas Bergvall, maar die Zweed is pas 16-jaar en zal, als hij inderdaad tekent, in eerste instantie de jeugd van Feyenoord versterken. Een jeugdspeler uit het buitenland halen, het gaat beleid worden nu Feyenoord zoveel geld heeft geïncasseerd deze zomer.

