Deceptie voor Cyriel Dessers: ‘Met PSV hadden we ook de sterkste tegenstander geloot’

Met videoCyriel Dessers sprak over een enorme deceptie nadat zijn Rangers FC was overklast door PSV. De Eindhovenaren wonnen met 5-1 en gingen daardoor ten koste van de Schotten naar de groepsfase van de Champions League. ,,Met een iets andere loting hadden we echt een grote kans gehad om deel te nemen aan de Champions League.”

Door de 2-2 in Glasgow van vorige week had Dessers goede hoop op een mooie avond in Eindhoven, maar in tegenstelling tot vorig jaar lukte het Rangers FC niet om te winnen in de tweede play-offwedstrijd. ,,Dit is een heel zure avond. We hadden er zo veel van verwacht. Dat is dit een serieuze deceptie", sprak de voormalig spits van onder meer Feyenoord voor de camera van RTL7.

In de 64ste minuut vond Rangers FC via James Tavernier de aansluitingstreffer (2-1) waardoor de Schotse hoop toch weer toenam, maar meteen daarna zorgde Luuk de Jong voor de definitieve genadeklap: ,,We hadden eerst redelijk grip op de wedstrijd, maar PSV heeft uiteindelijk kwaliteit in elke linie om het verschil te maken. Na die 3-1 kraakt er iets denk ik, dat is iets menselijks. Je krijgt héél even hoop. Ik zei nog: één goaltje nog! Maar dan is het meteen daarna klaar", sprak Dessers.

Of Rangers FC meer verdiend had volgens de spits? ,,Goede vraag. Op basis van vorige week zeker, maar ik denk dat vanavond PSV op alle vlakken een tikje te groot was voor ons. Met PSV hebben we ook de sterkste tegenstander geloot. Met een iets andere loting hadden we echt een grote kans gehad om deel te nemen aan de Champions League. Maar zondag wacht weer een grote wedstrijd met de Old Firm tegen Celtic dus we moeten zorgen dat dit geen kater oplevert.”

