Defensie hekkensluiter PEC leidt Elftal van de Week

PSV-Ajax was de wedstrijd van het weekend. De komende tijd wordt er naar alle waarschijnlijkheid nog veel over het zijlijnincident nagesproken. De wedstrijd is met drie spelers dan ook hofleverancier deze week. Dan blijven er nog acht plaatsen over, die door spelers van maar liefst zes clubs worden ingevuld. Ter vergelijking: vorige week bestond het Elftal van de Week uit spelers van slechts vijf ploegen.

Ondanks de veelbesproken uitzege van Ajax bij PSV staan er dit weekend meer PSV’ers in het Elftal van de Week dan Ajacieden. De enige Ajaxvertegenwoordiger is matchwinnaar Noussair Mazraoui (7), die de bal fraai tegen de touwen schoot nadat de bal al dan niet over de zijlijn was gegaan. Het sterke optreden van PSV-ploeggenoten Olivier Boscagli (7) en Cody Gakpo (7) is eveneens goed genoeg voor een plek bij de beste elf.

Feyenoord maakt de aanwezigheid van de traditionele top drie compleet. De Rotterdammers herstelden zich van hun thuisnederlaag vorige week door met 4-1 te winnen op bezoek bij NEC. Man of the match Orkun Kökcu (7,5) en de bedrijvige Alireza Jahanbaksh (7) staan daarom in het Elftal van de Week.



Ook nummer laatst van de eredivisie PEC Zwolle is met twee man goed vertegenwoordigd. De uitblinkende keeper Kostas Lamprou (7,5) hield zijn doel schoon, mede dankzij het sterke optreden van verdediger Mees de Wit (7). Beiden worden bekroond met een plek in het Elftal van de Week en ook hun ploeg mag weer hopen: na de 1-0 zege op bezoek bij het kwakkelende sc Heerenveen is het ontlopen van directe degradatie nog slechts twee punten weg.

Go Ahead Eagles staat comfortabel boven de degradatiestreep. Deze week was het vooral de defensie die ervoor zorgde dat er niet van Heracles werd verloren. De Deventenaren kregen grote kansen tegen, maar door goed verdedigen van onder anderen Jay Idzes (7) bleef de schade beperkt tot één tegendoelpunt. Omdat Go Ahead nog scoorde uit een tegenaanval nam de ploeg een punt mee uit Almelo: 1-1. Het hadden er zelfs drie kunnen zijn, als spits Córdoba in de slotfase het vizier iets scherper had staan.

Het Elftal van de Week wordt vervolmaakt door een drietal spelers dat scoorde voor hun ploeg. Voor FC Twente maakte Michal Sadílek (7,5) de winnende tegen Willem II (0-1), Jørgen Strand Larsen (7) gaf het startschot voor de 3-1 zege van zijn ploeg Groningen op het tiental van Vitesse en middenvelder Sander van de Streek (7) verzorgde het slotakkoord in zijn wedstrijd. FC Utrecht won met 0-3 uit bij een futloos Sparta.