Definitief: Jørgensen verruilt Feyenoord voor Turkse middenmoot

,,Ik heb hier prachtige jaren meegemaakt en successen geboekt’’, vertelt Jørgensen op de clubwebsite van de Rotterdammers. ,,Maar de herinneringen die me vooral bij zullen blijven zijn die aan de supporters, die me door dik en dun hebben gesteund. Ik zal hen, de organisatie en de stad ongelooflijk missen. Rotterdam en Feyenoord hebben een speciaal plekje in mijn hart.’’

Jørgensen maakte in 2016 de overstap van het Deense FC Kopenhagen naar Feyenoord, waar hij direct een topseizoen beleefde. Met 21 treffers kroonde hij zich tot topscorer van de eredivisie én hielp hij zijn nieuwe ploeg aan de eerste landstitel sinds 1999. Het was meteen het beste jaar van de spits in Rotterdamse dienst. In de vier seizoenen daarna stokte de opgetelde productie in de competitie op 23 treffers. In totaal was de dertigjarige aanvaller goed voor 58 goals in 151 wedstrijden voor Feyenoord.