Delano van Crooij, nooit meer een vergeten voetballer

De man in het midden heet Delano van Crooij. Aan zijn blauwe keepersshirt is dat niet meteen te zien, VVV speelt dit seizoen zonder namen op de rug, wat ergens een kleine meevaller is.



Het liefst zou Van Crooij voor de rest van zijn leven anoniem willen blijven, vermoed ik. Een ‘vergeten voetballer’ zoals je er ontelbaar veel hebt, gezegend met een leuke, modale profcarrière, uitsluitend beroemd in kleine kring.



Maar Delano van Crooij wordt nooit meer een vergeten voetballer. Sinds de 0-13 van zaterdagavond is hij een wandelende quizvraag, een levend weetje, een man voor de voetbalgeschiedenisboeken. Een naam die dit weekeinde – letterlijk – de wereld over ging. (Verbasterd tot ‘Van Crooy’ met een lekker kosmopolitische ‘y’, ook dat nog.)