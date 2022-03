Dennis Haar rest van het seizoen trainer van Cambuur: ‘We gaan er een spectaculair slot van maken’

Dennis Haar is de rest van dit seizoen de trainer van SC Cambuur. De club kwam uit bij de 45-jarige oefenmeester als vervanger van de tijdelijk afwezige Henk de Jong. Zijn assistent Pascal Bosschaart nam de afgelopen weken zijn taken al over, maar beschikt niet over de juiste papieren.

Cambuur speelt nog zeven competitieduels, te beginnen zondag thuis tegen nummer tien NEC. De club uit Leeuwarden staat nu op de negende positie in de eredivisie, slechts drie punten onder FC Groningen. Met een goed slot van het seizoen doet Cambuur dus mogelijk zelfs mee om de play-offs om Europees voetbal, waarin de nummers vijf tot en met acht strijden om het laatste ticket voor de Conference League.

Cambuur was op zoek naar een tijdelijke nieuwe trainer omdat Henk de Jong voorlopig nog afwezig zal zijn. Bij De Jong werd eind vorig jaar een cyste in zijn hoofd ontdekt. De coach keerde na een revalidatieperiode nog wel even terug, maar kreeg te maken met aanhoudende klachten. De Jong richt zich nu volledig op zijn herstel en zal dit seizoen geen wedstrijden meer coachen.

Bij de absentie van De Jong nam assistent-trainer Pascal Bosschaart in de afgelopen weken de honneurs waar. Hij beschikt echter niet over de juiste papieren, waardoor er werd gezocht naar een oplossing. Die is er met de komst van de 45-jarige Haar gevonden.

Haar begon zijn trainerscarrière in 2006 in de jeugdopleiding van AZ Alkmaar. Hier werkte hij zich op tot hoofdtrainer van Jong AZ en assistent-trainer bij het eerste elftal. Die laatste functie bekleedde hij ook bij FC Utrecht en Racing Genk. Tussendoor was hij nog twee seizoenen hoofdtrainer van Jong PSV.

Technisch manager Foeke Booy is blij met de komst van Dennis Haar: ,,Het mag voor zich spreken dat we het seizoen liever hadden afgemaakt met Henk de Jong, maar in de huidige situatie moesten we handelen en dat hebben we met de komst van Dennis gedaan. Hij past met zijn nuchterheid en inhoudelijke kwaliteiten bij waar we als club voor staan en heeft bovendien de ervaring om op een juiste manier om te gaan met deze bijzondere omstandigheden.”

Dennis Haar zelf over zijn nieuwe klus: ,,Ik heb enorm veel zin in de komende periode. De vraag vanuit Cambuur om een bijdrage te leveren aan het werk van de huidige staf en selectie heb ik uiteraard positief beantwoord. We zullen ons inzetten om er een spectaculair slot van te maken voor een ieder die Cambuur een warm hart toedraagt.”

Volledig scherm Pascal Bosschaart beschikte niet over de juiste papieren om het seizoen af te maken. © Pro Shots / Erik Pasman