Dennis te Kloese duidelijk over Feyenoord City: ‘Het is niet te betalen én er is niemand die het wil bouwen’

,,Ik heb namens de club daar duidelijk nee tegen gezegd’’, zegt Te Kloese. ,,Het is niet het moment. Het is niet haalbaar. Het is niet te betalen én er is niemand die het wil bouwen. Ik weet niet wat ik er nog meer over moet zeggen. Ik lees nu over 54 miljoen aan besparingen op het plan. Gaan we dan doelpalen eruit trekken? Of fietsenstallingen schrappen? Hoe vaak kun je met een kaasschaaf over een plan heen? Ik heb nee gezegd, maar er spelen heel veel belangen.