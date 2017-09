Dennis van Wijk ontslagen bij OH Leuven

Dirk Kuyt op rode loper bij première documentaire KUYT

10:11 Oud-voetballer Dirk Kuyt en zijn gezin waren donderdagavond aanwezig bij de première van de documentaire KUYT, op het Nederlands Film Festival in Utrecht. In deze documentaire wordt de oud-Feyenoorder gevolgd in het jaar dat zijn ploeg Feyenoord landskampioen werd. De documentaire is zondag 15 oktober te zien bij de NPO.