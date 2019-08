Dertien gestopte strafschoppen voor Ruud Swinkels: ‘Vroeger won ik ook al alle penaltyreeksen’

Hij mag het dan wel niet geweten hebben, de cijfers zijn zeker niet onverdienstelijk. ,,Eigenlijk wel jammer dat ik het nooit bijgehouden heb, want zoiets is best leuk. In grote lijnen wist ik het wel een beetje, hoor. Twee of drie seizoenen geleden kregen we heel veel strafschoppen tegen, toen stopte ik er een hoop.” Swinkels doelt op het seizoen 2017 - 2018. De Brabander hield er 5 tegen. ,,Het zijn er 13, dus? Nee, dat wist ik voor gisteren echt nog niet.”