Desastreus debuut Ultee, SC Cambuur in degradatiekraker weggespeeld door FC Volendam

In de strijd tegen degradatie heeft FC Volendam een gevoelige tik uitgedeeld aan SC Cambuur, dat nu de nieuwe hekkensluiter is. In Leeuwarden werd het 3-0 voor de gasten.

Na liefst 39 tegendoelpunten in 14 wedstrijden besloot Volendam-trainer Wim Jonk het over een andere boeg te gooien. Met drie in plaats van twee centrale verdedigers wilde hij meer defensieve zekerheid inbouwen, zonder daarbij aanvallend al te veel in te boeten.

De nieuwe veldbezetting wierp op bezoek bij de concurrent in het noorden meteen zijn vruchten af. Vooral door de opkomende Derry Murkin aan de linkerkant wist tegenstander Cambuur het in de openingsfase niet waar het zoeken moest. Uit de lage en zuivere voorzet van de vleugelverdediger tikte Bilal Ould-Chikh in de achtste minuut de 1-0 tegen de touwen.

Cambuur was zo ondersteboven van deze tegenslag dat het een minuut later opnieuw moest vissen. Spits Robert Mühren werd de diepte in gestuurd en wipte de bal over doelman João Virignia heen, waarbij met name verdediger Marco Tol wel heel makkelijk eruit werd gelopen door de oud-speler van de Friezen (2019-2021).

De assist bij de 2-0 kwam van uitblinker Xavier Mbuyamba. De verdediger had eveneens een belangrijke rol bij de openingstreffer en hield achterin de rijen gesloten. Maar Mbuyamba en zijn teamgenoten werden ook nauwelijks op de proef gesteld door het voorspelbare Cambuur, dat met negen doelpunten niet voor niets de mist scorende ploeg is in de eredivisie.

Het gezicht van de debuterende Sjors Ultee ging naarmate de wedstrijd vorderde steeds meer op standje chagrijnig staan. De oefenmeester wisselde al twee keer na een half uur - Marco Tol en Sai van Wermerskerken gingen eruit - maar zag tot zijn ergernis dat het nauwelijks beter ging. Ook in de tweede helft met extra spits Milan Smit creëerde Cambuur met wat meer opportunisme nagenoeg niets.

Het werd zelfs nog erger voor Cambuur toen invaller Henk Veerman met zijn eerste balcontact een kwartier voor het einde extra zout in de wonden strooide. De oud-speler van rivaal Heerenveen kopte raak uit een vrije trap van Carel Eiting. Doelman Virginia zat daarbij volledig mis, niet voor het eerst dit seizoen.

Volendam boekte hiermee de tweede zege van het seizoen en steeg op de ranglijst naar plek 17. SC Cambuur is de nieuwe hekkensluiter.

