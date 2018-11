Deschamps: ‘Frenkie de Jong maakt indruk op mij’

Door Pim Bijl



Op de cover van L’Équipe staat vandaag Virgil van Dijk, in duel met Antoine Griezmann. Maar wie denkt dat in de krant vervolgens uitgebreid over het Nederlands elftal wordt uitgeweid, komt bij het lezen van de begeleidende tekst bedrogen uit. Het gaat vooral om de scenario’s waarmee Frankrijk zich verzekert van de winst in de Nations League. En daarvoor moet er worden gewonnen van ‘des Pays-Bas en reconstruction’ - de Nederlanders in wederopbouw - die ‘al tien jaar niet meer een wedstrijd van Frankrijk hebben gewonnen’.



De focus in Frankrijk ligt vooral op hoe de ploeg vol sterspelers met een drukke clubagenda zich voorbereidt op een uitwedstrijd waar geen tastbare prijs aan vast hangt, maar wel winst in de Nations League-poule op het spel staat. Ook wordt er gefilosofeerd over de invloed op de ploeg van de nominatie van zowel Griezmann als Kylian Mbappé voor de Ballon d’Or, de prijs voor beste voetballer van het jaar.