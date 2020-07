Dessers bezorgt AZ nederlaag in eerste oefenduel

Overzicht Willem II presen­teert dit weekend nieuw uitshirt

15:43 Willem II onthult komend weekend het uitshirt voor de voetbaljaargang 2020-2021. Het is een van de drie shirts waar de Tilburgse club zeker in zal gaan spelen. Naast het traditionele thuisshirt in het vertrouwde rood, wit en blauw komt er ook nog een shirt dat de club tijdens de wedstrijd(en) in de Europa League zal dragen.