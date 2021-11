Dessers door Unnerstall niet opnieuw de held: ‘De keeper was net iets beter vandaag’

"Het liefst zou ik winnen, maar een punt tegen Feyenoord is prima", begon Unnerstall na afloop aan zijn analyse bij ESPN. Aanvallend creëerde zijn ploeg weinig in een lege Grolsch Veste, waar hij aanvankelijk ook zelf niet echt op de proef werd gesteld. Dat veranderde na rust, allereerst met een fraaie redding op een afstandsschot van Fredrik Aursnes en later tot drie keer toe Dessers. ,,Het is altijd een lekkere wedstrijd als je wat ballen kan pakken en als je dan ook nog de nul houdt, is dat nog beter.”

Dessers: ‘Het is een goede doelman, dat weten we’

Dessers zelf hield naar eigen zeggen een “vervelend gevoel” over aan de doelpuntloze remise in Enschede. ,,Ik had het idee dat hij nog een keer goed ging vallen. Maar Unnerstall zat er een paar keer goed tussen", was de spits complimenteus voor de man van de wedstrijd. ,,Je komt dichtbij en dan is het jammer dat je het niet kan afmaken. Hij is zo lang en groot, dus het is lastig om de bal om hem heen te krijgen. Het is een goede doelman, dat weten we. De keeper was vandaag gewoon net iets beter. Het duurde sowieso al lang voordat we gevaarlijk werden, maar zij speelden het uiteindelijk leep uit.”