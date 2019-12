Dessers en Lang de uitblinkers, Spartanen stellen teleur

Cijfers speelronde 15Wie waren de uitblinkers in speelronde 15 in de eredivisie? En welke spelers stelden juist flink teleur? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen.

Cyriel Dessers was weer belangrijk voor Heracles Almelo met de twee goals die hij maakte tegen ADO Den Haag. De nieuwe topscorer in de eredivisie kreeg een 8 voor zijn optreden. Noa Lang kreeg ook een 8 voor zijn optreden. De twintigjarige aanvaller was goed voor drie goals en een assist bij zijn basisdebuut voor Ajax, dat na een 0-2 achterstand met 2-5 won bij FC Twente.

Het opstomende Willem II levert ook een speler met een 8. De Belg Mike Trésor Ndayishimiye wordt steeds belangrijker voor de Tilburgers. Nick Marsman kende een fraai basisdebuut in de eredivisie voor Feyenoord en kreeg een 7,5.

Tom Beugelsdijk deelde in de Haagse malaise van ADO. Hij kreeg een 4. Ook bij het verliezende Sparta veel vieren. Liefst zeven spelers kregen dat cijfer voor hun optreden tegen Willem II. Bij PSV waren er ook veel onvoldoendes.

sc Heerenveen – Vitesse 3-2

sc Heerenveen: Hahn 6; Van Rhijn 7, Dresevic 5, Botman 6, Floranus 5; Halilovic 5 (59. Dreyer 7), Veerman 6 (88. Hoegh -), Faik 6,5, Van Bergen 7,5, Odgaard 6,5, Bruijn 5 (59. Kongolo 6,5).

Vitesse: Pasveer 6; Lelieveld 5 (85. Grot -), Doekhi 5, Obispo 5, Clark 5; Honda 5, Bero 5, Foor 5 (71. Buitink -), Bazoer 5 (71. Dicko -), Linssen 6, Matavz 6.

Scheidsrechter: Makkelie 6,5.

Man of the match: Mitchell van Bergen was tegen zijn oude club Vitesse de absolute uitblinker en tekende met de gelijkmaker ook voor een belangrijke treffer. En dat terwijl hij voor de wedstrijd nog zo geëmotioneerd was vanwege het trieste nieuws dat hij vernam over de ziekte van Jong Heerenveen-trainer Chris de Wagt.

Volledig scherm Mitchell van Bergen. © BSR Agency

Heracles Almelo – ADO Den Haag 4-0

Heracles Almelo: Blaswich 6; Breukers 7, Pröpper 6,5, Knoester 6 5, Czyborra 6 (32. Hardeveld 6,5); Merkel 7, Osman 6,5 (72. Dos Santos), Kiomourtzoglou 6,5; Van der Water 6 (86. Konings -), Dessers 8, Mauro 7,5.

ADO Den Haag: Koopmans 5; Malone 5,5, Beugelsdijk 4 (77. Bjelica -), Pinas 5, Meijers 4,5; Immers 5, Haye 5 (58. Ould-Chikh 5), Goossens 5 (69. Bakker -); Summerville 6, Necid 5, Falkenburg 5.

Scheidsrechter: Manschot 6.

Man of the match: Cyriel Dessers is op schot de laatste weken. Tegen ADO Den Haag maakte hij alweer zijn vijfde en zesde goal in de laatste drie wedstrijden. Hij gaf ook nog een assist waarmee hij bij de spelers hoort in de eredivisie die bij de meeste doelpunten zijn betrokken.

Volledig scherm Cyriel Dessers. © BSR Agency

Fortuna Sittard – FC Groningen 1-0

Fortuna Sittard: Koselev 7; Essers 6, Ninaj 6, Angha 6, Cox 5,5; Passlack 6, Carbonell 5 (86. Amiot -), Tekie 5, Smeets 5,5 (71. Karjalainen -); Diemers 6, Damascan 6 (69. Sambou -).

FC Groningen: Padt 6; Zeefuik 6, Itakura 6, Te Wierik 5 (79. Gudmundsson -), Warmerdam 5; Hrustic 4,5, Memisevic 5, El Messaoudi 5, El Hankouri 5; Sierhuis 4,5 (73. Benschop -), Asoro 4,5 (79. Lundqvist -).

Scheidsrechter: Martens 6,5.

Man of the match: Fortuna Sittard blijft maar winnen in eigen huis. Doelman Alexei Koselev speelt in al die thuisoverwinningen vaak een rol.

Volledig scherm © ANP Sport

Willem II – Sparta Rotterdam 4-0

Willem II: Wellenreuther 7; Nieuwkoop 7,5, Holmén 7, Peters 7, Heerkens 7,5; Saddiki 7, Ndayishimiye 8, Llonch 7; Nunnely 7,5 (78. Dankerlui -), Pavlidis 6,5 (86. Gladon -), Köhlert 7 (78. Vrousai -).

Sparta Rotterdam: Harush 5; Karami 4, Mattheij 4, Vriends 5, Faye 4; Harroui 5, Auassar 4 (64. L Duarte -), Smeets 4 (79. Rigo -), Rayhi 4, Veldwijk 4 (63. Dervisoglu -), Ache 6,5.

Scheidsrechter: Mulder 7.

Man of the match: Willem II gaat de optie tot koop op de van NEC gehuurde Mike Trésor Ndayishimiye ongetwijfeld lichten. De Belg wordt steeds bepalender sinds hij een basisplaats bij de club heeft afgedwongen. Tegen Sparta scoorde hij voor het eerst en was hij goed voor een assist.

Volledig scherm Ché Nunnely en Mike Trésor Ndayishimiye. © BSR Agency

FC Twente – Ajax 2-5

Ajax: Onana 6; Mazraoui 5, Veltman 6, Blind 7,5, Tagliafico 6 (67. Dest); Van de Beek 6,5, Martínez 6,5; Lang 8 (82. Marin), Ziyech 6, Promes - (26. Huntelaar 7) Tadic 6.5.

FC Twente: Drommel 6, Verhaegh 6, Busquets 6, Schenk 6, Verdonk 6, Brama 6, Roemeratoe 6 (83. Menig), Selahi 6,5, Nakamura 6 (71. Zekhnini), Vuckic 6, Aitor 6,5 (76. Berggreen -).

Scheidsrechter: Van Boekel 6.

Man of the match: Noa Lang evenaarde bij zijn basisdebuut een stokoud record. Hij maakte een hattrick en was daarmee de eerste Ajacied sinds Henk Groot in 1959 die zoveel scoorde bij zijn basisdebuut.

Volledig scherm Noa Lang met de wedstrijdbal na zijn hattrick bij FC Twente - Ajax. © BSR Agency

FC Utrecht – RKC Waalwijk 0-1

FC Utrecht: Paes 6; Klaiber 4,5 Janssen 5, Hoogma 5,5, Guwara 5,5; Van Overeem 5 (73. Makienok -), Maher 6, Gustafson 4,5; Van de Streek 5; Kerk 4,5 (77. Joosten -), Bahebeck 4,5 (66. Cerny -).

RKC Waalwijk: Vaessen 7; Gaari 5,5, Meulensteen 6,5, Delcroix 7, Bakari 6; Rienstra 6 (88. Van Weert -), Spierings 6, Leemans 6,5; Maatsen 5 (67. Tahiri -), Vente 6 (81. Bilate -), Sow 5,5.

Scheidsrechter: Van der Eijk 7.

Man of the match: Door de schorsing van Hans Mulder was de Belg Hannes Delcroix de belangrijkste man in de verdediging van hekkensluiter RKC, dat de aanvallers van FC Utrecht met succes van zich af kon houden.

Volledig scherm Hannes Delcroix in duel met Sander van de Streek en Gyrano Kerk. © ANP Sport

AZ – VVV 1-0

AZ: Bizot 6; Svensson 6,5, Clasie 6,5, Wuytens 6, Wijndal 6; De Wit 6, Stengs 6,5, Koopmeiners 6,5; Sugawara 6,5 (87. Aboukhal -), Boadu 4,5 (75. Druijf), Idrissi 5,5.

VVV-Venlo: Kirschbaum 6; Pachonik 6,5, Röseler 6, Kum 6, Janssen 6 (87. Neudecker -); Linthorst 5,5, Post 5,5, Van Ooijen 5 (71. Sinclair -); Opoku 4 (78. Yeboah -), Soriano 4,5, Wright 5.

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 6,5.

Man of the match: Een puntgaaf schot van Yukinari Sugawara zorgde voor een nipte overwinning voor AZ. Zijn belangrijkste doelpunt tot nu toe voor de club.



Volledig scherm Yukinari Sugawara. © BSR Agency

Feyenoord – PEC Zwolle 1-0

Feyenoord: Marsman 7,5; Geertruida 6,5, Botteghin 5,5, Senesi 6,5, Malacia 6; Toornstra 5 (76. Ayoub -), Fer 5,5, Kökcü 7; Berghuis 6 (83. Tapia -), Jørgensen 4 (69. Larsson -), Sinisterra 5.

PEC Zwolle: Zetterer 7; Hamer 6,5, Lam 6, Lachman 6, Van Wermeskerken 5,5; Bel Hassani - (18. Huiberts 6), Dekker 6, Clement 6 (86. Van Duinen -); Van Crooij 5, Thy 6, Johnsen 6.

Scheidsrechter: Lindhout 6.

Man of the match: Het basisdebuut van Nick Marsman bij Feyenoord zal hij zich lang herinneren. Het was zijn eerste eredivisiewedstrijd sinds 2017 en hij speelde een belangrijke rol in de overwinning van Feyenoord.

Volledig scherm Nick Marsman. © ANP Sport

FC Emmen – PSV 1-1

FC Emmen: Telgenkamp 6; Bijl 6,5, Heylen 6, Araujo 7, Burnet , Chacón 7, Peña 6, Hiariej 6, Laursen 6,5; Kolar 7 (81. Arias -), De Leeuw 6,5.

PSV: Unnerstall 5; Dumfries 6, Schwaab 6, Viergever 5,5, Sadílek 4,5; Rosario 5 (82. Mitroglou -), Ihattaren 5,5, Thomas 6; Bergwijn 5,5, Malen 5, Doan 5 (67. Gakpo -).

Scheidsrechter: Higler 5.

Man of the match: Debutant Miguel Araujo speelde al eens op een WK en bleek met zijn snelheid ook een aanwinst voor de defensie van FC Emmen dat de aanval van PSV onder controle kreeg.