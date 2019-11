Dessers onder de indruk: ‘Niet normaal die Ziyech’

Blind en Labyad lachen om afspraak in de rust

23 november In de rust van Ajax-Heracles stapte Zakaria Labyad resoluut af op Daley Blind. ,,’Krijg ik ook nog een keer een bal van je”, zei hij", zegt Blind. ,,Dus ik zeg: de eerste is zo meteen voor jou.” En zo geschiedde. Blind legde de bal na een klein uurtje ‘panklaar’ op de voet van de aanvaller en het gaatje met de bezoekers was geslagen. Blind: ,,Toen moesten we wel even lachen.”