Dest in basis Jong Ajax na eerder vertrek uit trainingskamp

Nieuweling Grad Damen direct inzetbaar bij TOP Oss tegen Jong AZ

12 januari Klaas Wels zag in 2020 een heel ander TOP Oss het Frans Heesen Stadion betreden dan hij in de maanden ervoor onder zijn hoede had. Dat komt mede dankzij de verandering in dynamiek die nieuwe spelers als Dean van der Sluys, Henk Dijkhuizen en de dit weekend vastgelegde Grad Damen veroorzaken.