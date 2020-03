Deze acht bekerfinalisten uit de eerste divisie zijn hét voorbeeld voor NAC

Feyenoord laatste hordeNAC kan zich vanavond met een zege op bezoek bij Feyenoord in een illuster rijtje scharen. De ploeg van Peter Hyballa kan de negende eerste divisieclub ooit worden met een plek in de bekerfinale. Deze ploegen zijn het grootste voorbeeld voor de nummer 6 van de Keuken Kampioen Divisie.

FC Volendam (1958)

FC Volendam was in 1958 de eerste ploeg ooit die als eerstedivisionist doorstoomde naar de bekerfinale. Na zeges op De Spartaan (4-2), BVC Amsterdam (3-2), Stormvogels (2-0), Excelsior (4-0), Wageningen (2-9) en MVV (1-3) trof stuntploeg Volendam in de finale Sparta. De wedstrijd in het Olympisch Stadion eindigde in het voordeel van de eredivisionist. De Rotterdammers wonnen met 4-3.

DHC (1962)

Ook DHC ging uiteindelijk ten onder in de finale tegen Sparta. Na verlenging trok de Rotterdamse ploeg aan het langste eind (1-0). De huidige amateurs in Delft zorgden voor een ware sensatie door achtereenvolgens SHS (2-1), De Volewijckers (1-3), DFC (2-1 na verlenging), NAC (1-1, winst na strafschoppen) en PSV (1-0 na verlenging) uit te schakelen.

Volledig scherm Spartaan Tonny van Ede mocht uiteindelijk de KNVB beker de lucht in tillen. © RV Nationaal Archief

PEC Zwolle (1977)

PEC Zwolle zag, net als voorganger DHC, de bekerdroom pas na verlenging in duigen vallen. De eerstedivisionist boog na 120 minuten spelen uiteindelijk met 3-0 voor FC Twente. De Zwollenaren bereikten de finale door overwinningen op RKC (3-3, winst na strafschoppen), FC Dordrecht (2-0), Telstar (2-1 na verlenging), MVV (1-0) en ADO Den Haag (1-2 na verlenging). In 2014 revancheerde PEC zich na een 5-1 zege op Ajax in de finale. Het was de eerste en voorlopig laatste KNVB beker die PEC aan de prijzenkast toevoegde.

Volledig scherm FC Twente-PEC Zwolle. Yuri Banhoffer (rechts) scoort, maar de treffer wordt afgekeurd. © Jan Drost

Helmond Sport (1985)

De Brabanders, die via Heracles (2-0), ADO (0-2), NAC (4-4 over twee duels, winst na strafschoppen), FC Den Bosch (1-2) en FC Wageningen (3-2 over twee duels) de bekerfinale bereikten, konden zich ook niet in de recordboeken spelen. FC Utrecht bleek in De Galgenwaard de gelukkigste: het werd 1-0 voor de ploeg uit de eredivisie.

Volledig scherm Moment uit de finale in 1985 die door Utrecht werd binnengehaald na een 1-0 overwinning op Helmond sport. John van Loen probeert door de Helmondse verdediging te breken. © ANP

RBC Roosendaal (1986)

Ook voor RBC was de finale geen prooi. Ajax bleek in De Meer uiteindelijk een maatje te groot. De Amsterdamse topclub sleepte de trofee voor de tiende keer in de wacht na een 3-0 zege. RBC legde een lange weg af richting de finale: FC Eindhoven (0-1), FC Dordrecht (3-2), Telstar (1-1, winst na strafschoppen), FC Haarlem (0-1) én ADO Den Haag (2-1) lieten zich verrassen door de huidige derdeklasser.

Volledig scherm Frank Rijkaard (l) van Ajax in duel met Ruud Brood. © ANP

FC Den Bosch (1991)

De 73ste editie van het bekertoernooi kende een finale tussen Feyenoord en FC Den Bosch. De Rotterdammers versloegen de eerstedivisionist uiteindelijk met minimaal verschil: het werd 1-0 in De Kuip dankzij Rob Witschge. In blessuretijd kwamen Feyenoord-supporters voortijd het veld op. Er was nog zeker een minuut speeltijd, maar arbiter John Blankenstein floot maar direct af. Den Bosch verschalkte de beloften van Vitesse (1-2), Geldrop (1-4), Sparta (3-1), Vitesse (0-0, winst na strafschoppen) en Roda JC (2-2, winst na strafschoppen).

SC Heerenveen (1993)

Ook Heerenveen slaagde er, na een knappe weg richting de finale, niet in om de trofee in de wacht te slepen. De toenmalige TOTO-divisieclub werd in De Kuip met ruime cijfers verslagen door Ajax: 6-2. De Friezen speelden de finale dankzij winstpartijen op GVVV (7-1), Cambuur (0-3), Fortuna Sittard (0-1 na verlenging), PSV (2-1 na verlenging) en FC Den Bosch (2-1).

Volledig scherm Marc Overmars en Erik Regtop. © ANP.

NEC (1994)

NEC is voorlopig de laatste ploeg die als eerste divisieclub doorstoomde naar de finale. Het bekeravontuur van de Nijmegenaren strandde uiteindelijk in De Kuip. Feyenoord zegevierde met 2-1. FC Lisse (2-1), De Treffers (1-3), De Graafschap (2-0), ADO Den Haag (1-3) en Ajax (1-2) werden allen slachtoffer van de stuntende eerstedivisionist. Na NEC lukte het geen enkele club dat speelde op het tweede niveau om de finale te bereiken.

Volledig scherm Kees van Wonderen (l) en Rob Maas kijken naar de bal. © Cees Kuiper

