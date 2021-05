Deze bondscoach kan zich op het EK niet veel ‘Frank de Boertjes’ meer permitteren

Vlijmscherp kwam het allemaal niet over, de officiële aftrap van Frank de Boer richting het EK. De bondscoach verslikte zich een paar keer ogenschijnlijk nonchalant in de feiten. Wat zegt dat over zijn werkwijze? ,,Op het veld is hij vlijmscherp, maar buiten het veld heeft Frank soms wat hulp nodig.’’

Het contrast was meteen glashelder. Waar de KNVB een ware online show had opgetuigd rond de bekendmaking van de EK-selectie, haast ‘over the top’ tot in de puntjes voorbereid, had de aansluitende persconferentie van Frank de Boer juist een heel andere dimensie. Zo strak als de spetterende introductie was, zo vrijblijvend en onachtzaam bleek het vervolg.

Deels kwam dat door de bekende, nonchalante en wat slordige spraakkunst van de 51-jarige bondscoach. Maar vooral ook omdat De Boer zich nogal knullig vergiste in het aantal speelminuten van Donny van de Beek bij Manchester United: ,,Toch nog zo’n vierduizend minuten.’’ (De Boer had per ongeluk in het kolommetje bij Ajacied Davy Klaassen gekeken, zo verklaarde zijn broer Ronald later die avond.)

Er ging meer mis. Waar de bondscoach stelde dat hij de acht afvallers allemaal keurig had afgebeld, bleek dat al snel niet te kloppen. Anwar El Ghazi kreeg slechts een appje, nota bene live in een opname voor een tv-programma met presentator Frank Evenblij. Verdediger Jeremiah St. Juste moest het nieuws aanvankelijk uit de media vernemen.

Het zijn niet direct wereldschokkende zaken, maar toch wekte het verbazing. Juist op de laatste persconferentie voor een groot eindtoernooi, de formele aftrap richting het EK, verslikte de bondscoach zich in de feiten. ,,Dat is niet goed natuurlijk’’, constateert zijn broer Ronald. ,,Maar het is ook weer geen doodzonde.’’

Dat het meteen breed werd opgepikt door de (sociale) media zal vermoedelijk ook aan De Boers status liggen. Zijn voorganger Ronald Koeman verslikte zich heus ook weleens in een naam, maar het charisma van de huidige Barcelona-trainer maakte veel goed. Bij deze bondscoach leidt dit soort randzaken al snel tot hoongelach.

Maar los van hoe de buitenwereld reageert: wat zegt dit over het karakter en de werkwijze van de trainer Frank de Boer? Zitten dergelijke slippertjes opgesloten in de manier waarop hij zijn vak beleeft, een beetje zoals hij dat als speler ook al had? Het ‘Frank de Boertje’ werd niet voor niets beroemd in de jaren 90, als equivalent van een spontane dwaling.

,,In de manier waarop Frank voetbal beleeft, is hij juist totaal niet nonchalant’’, zegt zijn jeugdvriend en zaakwaarnemer Guido Albers. ,,Op het veld is hij als coach vlijmscherp en bloedfanatiek. Hooguit kun je zeggen dat hij daarbuiten goede mensen nodig heeft, die hem helpen bij de dingen die hij van nature wat minder heeft. Kun jij je herinneren dat hij bij Ajax ooit dit soort dingetjes had? Dat bedoel ik maar.’’

Quote Topsport is soms ook gewoon hard, hè. Je hoeft niet álles uit te leggen, zeker niet aan spelers die eigenlijk nooit deel hebben uitgemaakt van het team Guido Albers

Mensen die nauw met De Boer samenwerkten, herkennen dat beeld wel. De bondscoach werkt van nature graag op gevoel. Hij is geen man van structuren of van superstrakke discipline en zorgvuldig uitgewerkte schema’s in een plan de campagne. Bij Ajax had hij voor dat soort zaken Hennie Spijkerman aan zijn zijde, die de gedachten van De Boer van theoretische en feitelijke kaders voorzag. Zelf werkt de oud-voetballer het liefst op intuïtie.

Ook zijn mediaoptredens gaat hij vaak zo in. Dat maakt De Boer sympathiek en zeer benaderbaar. Frontaal botsen zal het niet snel, maar het kan tegelijk een valkuil zijn. De bondscoach ontbeert bovendien de communicatieve lenigheid om soepel om een lastige vraag heen te bewegen, of desnoods de tegenaanval te kiezen, zoals Louis van Gaal dat geregeld deed.

Mede daardoor oogt De Boer in zijn communicatie soms wat vrijblijvend, zowel richting buitenwereld als op de werkvloer. Hij staat niet als een sergeant-majoor te posten bij de ingang van hotel Woudschoten in Zeist. Liever stopt hij zijn energie in het voetbal zelf. ,,Frank wil op voetbalgebied dat iedereen perfect is voorbereid’’, zegt broer Ronald. ,,Zijn tactisch plan moet perfect worden nageleefd door de spelers. Daar is hij superscherp op.’’

Natuurlijk heeft De Boer ook bij de KNVB een uitgebreide staf met ervaren mensen, van assistent Dwight Lodeweges tot teammanager Fernando Arrabal of persman Bas Ticheler. Ook zij kunnen volop bijsturen als het gaat om alle randvoorwaarden - en trachten dat ook te doen.

Maar in de mediawereld van het voetbal kijkt iedereen éérst naar de bondscoach. Niet alleen diens trainingsstof of tactisch plan is relevant, maar ook zijn presentatie, als het levende visitekaartje van de bond en het Nederlands elftal. ,,Op alles wordt gelet, dat is typisch deze tijd’’, zegt Ronald de Boer.

Zaakwaarnemer Albers zag daarnaast nog wat anders deze week, rondom de bekendmaking van de selectie. ,,Door al die sociale-mediafratsen wordt het óók onnodig ingewikkeld gemaakt allemaal’’, zegt hij. ,,Frank zal daar nooit moeilijk over doen, die schikt zich naar de mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Maar eigenlijk had hij moeten zeggen: leuk allemaal, dat #UnlockTheWave, maar éérst gaat het om het voetbal. Als Frank gewoon zijn team had samengesteld en daarna had bekendgemaakt, had het allemaal nooit zo’n lading gekregen.’’

En de sociale, meer empathische kant van het verhaal richting de afvallers, onder wie St. Juste, Bergwijn en El Ghazi? Had De Boer die niet gewoon allemaal even moeten bellen?

Je zou zeggen van wel, maar dat was vroeger ook lang niet altijd gebruikelijk. Alleen als een speler tijdens het trainingskamp afviel, werd dat vaak medegedeeld in een persoonlijk gesprek. Ook rondom kwalificatieduels krijgen de afvallers een definitieve selectie al jaren gewoon door via de media.

Dat De Boer geen coach is met een groot empathisch vermogen, is bovendien bekend, maar dat was Koeman ook zeker niet. ,,Topsport is soms ook gewoon hard, hè’’, aldus Albers. ,,Je hoeft niet álles uit te leggen, zeker niet aan spelers die eigenlijk nooit deel hebben uitgemaakt van het team.’’

Eén voordeel voor De Boer: vanaf dit weekeinde zal het bij Oranje vooral nog om voetbal draaien. Op trainingskamp in Portugal is de groep van 26 spelers bekend en de tijd is gekomen om nu echt aan de tactische details te gaan werken. Ronald de Boer: ,,Dat is echt wel aan Frank toevertrouwd. Daar heb ik geen enkele twijfel over.’’