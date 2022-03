Deze speler scoutte Huntelaar al eens als ‘hulp-td’ voor Ajax

Het was augustus 2008 en Klaas Jan Huntelaar was de spits van Ajax. In een interview keken we vooruit op het seizoen. Hij vertelde over zijn doelen en zijn verwachtingen. Uiteraard kampioen worden met de club, maar ook zelf 35 doelpunten maken. Waarom 35? ,,Dat is één goal meer dan er competitieduels zijn, dat prikkelt me’’, zei hij op voorhand.



Verder spraken we over een boek dat hij las, De donkere kamer van Damokles van W.F. Hermans. Én de naam van Joffre Guerrón viel. Joffre wie? Huntelaar bleek in zijn vrije tijd ook te scouten voor Ajax. In die periode had hij net twee namen van buitenlandse spelers doorgegeven die hem versterkingen leken. ,,Gewoon een beetje meedenken met mijn club’’, zei hij. ,,En de trainer (Marco van Basten, red.) vroeg er ook naar.’’