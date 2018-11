Deze spelers gingen Dilrosun voor met Oranjedebuut zonder eredivisie-ervaring

Met zijn debuut in de Nations League-wedstrijd vanavond tegen Duitsland schaart Javairô Dilrosun zich in een select gezelschap. De aanvaller van Hertha BSC is sinds de invoering van de eredivisie in het seizoen 1956/57 pas de veertiende speler die zijn opwachting maakt in Oranje zonder ooit een minuut in de hoogste Nederlandse voetbalklasse gespeeld te hebben.

Deze internationals speelden net als Dilrosun (tot op heden) nooit in de Eredivisie:

1. Willy Lippens (1971)

De in Duitsland geboren aanvaller met de Nederlandse nationaliteit maakte furore in zijn geboorteland als speler van Rot-Weiss Essen. Zijn optreden in Oranje bleef beperkt tot 1 duel: op 24 oktober 1971 scoort Lippens in de interland tegen Luxemburg (6-0).

Volledig scherm Willy Lippens met zijn vader. © ADN Beeldredactie

2. Wim Hofkens (1983)

Volledig scherm Wim Hofkens © ANP Wim Hofkens begon zijn profcarrière in 1974 bij Willem II, maar de Tilburgers kwamen destijds uit in de Eerste Divisie. Twee jaar later vertrok de middenvelder naar België, waar hij voor onder anderen Beveren, Anderlecht en KV Kortrijk speelde. Tussen 1983 en 1989 kwam hij tot welgeteld vijf interlands.

3. Rob Reekers (1988)

Volledig scherm Rob Reekers. © Team2 Rob Reekers probeerde het eerst bij FC Twente in zijn geboorteplaats Enschede, maar wist daar niet door te dringen tot het eerste elftal. Via het Duitse ASC Schöppingen kwam hij in 1986 terecht bij VfL Bochum in de Bundesliga. Daar kwam hij tot bijna 250 competitieduels. Het leverde de verdediger meerdere uitnodigingen voor Oranje en uiteindelijk vier interlands op.

4. Jordi Cruijff (1996)

Omdat zijn legendarische vader hoofdtrainer was van FC Barcelona, was het niet verwonderlijk dat Jordi Cruijff in 1988 instroomde in de jeugd van de Catalaanse hoofdmacht. Zes jaar later maakte hij voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht. In 1996 maakte Cruijff onder bondscoach Guus Hiddink zijn debuut in het Nederlands elftal. Hij kwam in totaal tot negen interlands en speelde mee in alle vier duels van Oranje op het EK van 1996.

Volledig scherm Jordi Cruijff bewaakt Paul Gascoigne tijdens het EK-duel met Engeland in 1996.

5. Jerrel Hasselbaink (1998)

Nadat de carrière van Hasselbaink bij eerstedivisionisten Telstar en AZ niet echt van de grond was gekomen, ontpopte hij zich in het buitenland tot doelpuntenmachine. Op 27 mei 1998, toen de spits uitkwam voor het destijds in de Premier League spelende Leeds United, maakte hij zijn debuut voor Oranje in een vriendschappelijke interland tegen Kameroen. Hoewel hij nooit onomstreden was in het Nederlands elftal, kwam Hasselbaink met negen doelpunten in 23 interlands toch tot een aardig moyenne.

Volledig scherm Wilem van Hanegem grijpt Jerrel Hasselbaink bij zijn schouders tijdens een training van het Nederlands elftal. © anp

6. Nathan Aké (2017)

Nathan Aké doorloopt zijn jeugdopleiding deels bij ADO Den Haag en Feyenoord, maar wordt al in 2011 door Chelsea bij de Rotterdammers losgeweekt. Bij de Engelse topclub maakt de verdediger eind 2012 zijn debuut. Nadat een echte doorbraak bij Chelsea uitblijft, groeit Aké pas bij Bournemouth uit tot een vaste waarde in de Premier League. Het levert hem een uitnodiging op voor het Nederlands elftal, waar hij op 31 mei 2017 onder interim-bondscoach Fred Grim debuteert tegen Marokko. In juni van dit jaar maakt de geboren Hagenaar tegen Italië zijn tot nu toe enige interlandgoal.

Volledig scherm Nathan Aké in de Nations League tegen Duitsland. © Getty Images

7. Timothy Fosu-Mensah (2017)

Net als Aké beproeft Timothy Fosu-Mensah al snel zijn geluk in Engeland. Manchester United haalt de verdediger in 2014 weg bij de jeugd van Ajax. Louis van Gaal laat de dan zestienjarige speler in februari 2016 debuteren in de Premier League. Zijn eerste interland volgt een kleine anderhalf jaar later, als hij inmiddels op huurbasis uitkomt voor Crystal Palace. Fosu-Mensah staat in de basis in de met 4-0 verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. De teller voor de Amsterdammer, dit seizoen spelend voor Fulham, staat momenteel op drie interlands.

Volledig scherm Timothy Fosu-Mensah © anp

Zes spelers hadden op het moment dat ze debuteerden in Oranje ook nog nooit in de eredivisie gespeeld, maar deden dat later alsnog:

- Piet Lagarde (1962)

- Jan Mulder (1967)

- Jan Klijnjan (1967)

- Peter van Vossen (1992)

- Jeffrey Bruma (2010)

- Tim Krul (2011)