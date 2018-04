Deze tien clubs strijden om de laatste twee plekken in de eredivisie

Ten Hag wil Ajax volgend seizoen stabieler maken

17:30 Erik ten Hag zag tijdens de thuiswedstrijd van Ajax tegen AZ (3-0) nogmaals dat zijn selectie veel kwaliteit heeft. ,,Er zit zo veel talent in deze groep", zei hij. ,,Alleen zijn we niet altijd even stabiel. Dat moet de uitdaging voor het volgende seizoen zijn."