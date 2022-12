Dick Advocaat (75) begint trainersklus bij ADO Den Haag met pijnlijke nederlaag in Almere

Advocaat ziet aanknopingspunten

Advocaat vertelde bij ESPN dat er nog genoeg werk aan de winkel is bij ADO. ,,Ik heb een hoop gezien. Het was mooi geweest als we hadden gewonnen, dan had iedereen gedacht dat we het onder controle hadden, maar dat hebben we nog niet", aldus de 75-jarige oefenmeester.



,,In de eerste 35 minuten krijg je zes kansen, dan moet je er meer dan één maken. Toen hadden we ook goede momenten dat we voor het doel kwamen", vond Advocaat. ,,Die 1-1 geef je weg, totaal onnodig wat de keeper doet. Dat gebeurt wel vaker in dit elftal. In de tweede helft anticipeerden we niet goed op hun 4-4-2. Dat ging niet goed, daar moeten we van leren, ook dat we daar als staf duidelijk in zijn. Maar we hebben wel dingen gezien waar we wat mee kunnen.”