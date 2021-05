Dick Advocaat betuigt spijt bij Feyenoord: ‘Door emotie en frustratie dingen verkeerd gezegd’

Geen erehaagDe week na de wanvertoning tegen ADO Den Haag leverde niet meer het voorspelde vuurwerk op. Feyenoord stak op dinsdag de koppen bij elkaar en de aanloop naar Ajax thuis werd er weer een blok gevormd. ,,We staan honderd procent achter de trainer’’, zei Tyrell Malacia, de linksback die in Den Haag in de rust werd gewisseld.

,,Al die verhalen over de chemie en of het is uitgewerkt tussen de staf en spelers. Neem van mij aan dat die verhouding hier net zo slecht of goed als bij iedere andere club’’, zei Dick Advocaat. De 73-jarige Hagenaar had na de smadelijke nederlaag bij de hekkensluiter wel teveel gezegd, gaf hij toe. ,,Vorige week heb ik door de emotie en frustratie een aantal dingen verkeerd gezegd. Dat had ik niet moeten doen en dat heb ik de groep ook verteld’’, zei Advocaat.

Het was voor de selectie blijkbaar voldoende, want er kwam geen motie van wantrouwen. Dat was ook niet de verwachting. Advocaat was weliswaar verantwoordelijk voor de nederlaag in Den Haag, maar er was ook geen speler die na het douchen kan hebben gedacht: ik was vandaag zo slecht nog niet.

Feyenoord heeft het collectief zover laten komen dat de ploeg alleen nog kan toeslaan in de play-offs en ze moeten er samen uitkomen. Technisch directeur Arnesen en Advocaat gaven de spelersgroep aan wat ze nog verwachten van dit Feyenoord de komende weken. Nog eenmaal de voet op het gaspedaal tot de eindstreep van het lastige seizoen eindelijk is bereikt.

Malacia gaf aan dat hij de woorden van de trainer na de nederlaag in Den Haag eigenlijk niet eens zo had meegekregen. De linksback houdt zich volgens eigen zeggen doorgaans niet bezig met media. Advocaat wel, maar ook hij zei dat hij eigenlijk niets had gelezen, gekeken of beluisterd. ,,Een podcast? Ik weet niet eens hoe je het schrijft. Nog niet geluisterd’’, zei hij.

Nauwelijks alternatieven

De trainer zei ook dat hij veel spelers die zondag faalden opnieuw op het veld gaat zetten. Er zijn uiteraard ook nauwelijks alternatieven voor handen. Een ander systeem, daar had Advocaat wel aan gedacht, zei hij. Maar uiteindelijk lijkt het gewoon 4-3-3 te worden, of de trainer moet Ajax niet wijzer hebben willen maken op vrijdagmiddag.

En dan ging het nog over de erehaag voor de landskampioen. Bepaald geen traditie in Nederland, maar er werd toch vaak naar gevraagd. ,,Een hand, een felicitatie en bloemen’’, zei Advocaat. Die werden na de bekerwinst en de landstitel al naar de Johan Cruijff Arena gestuurd door Feyenoord. ,,Daar blijft het bij’’, zei Advocaat. ,,Zondag gaan we knokken voor een resultaat. We maken het met elkaar af.’’