Dick Advocaat bij debuut als ADO-trainer onderuit in oefenduel met Sparta

Hoe Oranje dol is op antiheld Andries Noppert: ‘Die jongen is zó nuchter, nuchterder kan gewoon niet’

In een ronduit moeizame openingswedstrijd won Oranje gisteravond van Senegal (0-2), maar de vrolijkheid na afloop was er niet minder om. Niet in de laatste plaats rondom debutant Andries Noppert, de antiheld die dit Nederlands elftal een welkom soort X-factor geeft.

22 november