Dick Lukkien wordt nieuwe coach FC Groningen, Wouter Gudde baalt van FC Emmen: ‘Onbetrouwbaar en onprofessioneel’

,,Ja, dat bericht kan ik voor 99 procent zeker bevestigen. We zijn zo goed als akkoord", zei Gudde bij ESPN over de berichtgeving dat Lukkien de nieuwe coach wordt in Groningen. Dat hij vlak voor het duel met SC Heerenveen met het nieuws werd geconfronteerd vond de algemeen directeur vervelend. ,,Daar ben ik toch wel teleurgesteld over. Het is onprofessioneel en onbetrouwbaar, zo vlak voor de wedstrijd. Dat kan ik niet los zien van het feit dat er bewust gelekt is.”

Na de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Emmen op 18 februari heeft Gudde aan FC Groningen-coach Dennis van der Ree, die in november het stokje tot het einde van het huidige seizoen overnam van de vertrokken Frank Wormuth, laten weten verder te kijken. Afgelopen weekend werd er een akkoord bereikt met Lukkien. ,,Dennis is van alles op de hoogte geweest en we hebben ook FC Emmen ingelicht. Daar sloeg blijkbaar de paniek toe, want alles moest over het weekend heen getild worden. Wij hebben meegedacht met Dick, maar dan ben ik nu wel teleurgesteld dat het door FC Emmen gelekt is. Wij zijn altijd open en eerlijk geweest.”

FC Groningen is met onder meer FC Emmen in een degradatiestrijd verwikkeld. FC Groningen staat zeventiende met zeventien punten, FC Emmen vijftiende met 21 punten. Hoewel Gudde ervan overtuigd is dat zijn club in de eredivisie blijft, laat hij weten dat Lukkien ook de coach wordt als de club wél degradeert. ,,Wat de rol wordt van Dennis? Morgen of overmorgen maken we alles bekend. Een technisch directeur? Ja, ook daar hebben we een keuze in gemaakt. Het tipje van de sluier dat ik kan oplichten is dat ik zelf ook nadrukkelijk betrokken blijf.”

Met de overstap van FC Emmen naar FC Groningen komt er een einde aan een tijdperk. Lukkien staat immers al zeven seizoenen voor de groep in Emmen en is daarmee met afstand de langstzittende trainer in het Nederlandse betaald voetbal. Lukkien kwam in 2016 over van Groningen en leidde FC Emmen in zijn tweede seizoen naar een historische promotie. Na de degradatie in 2021 deed hij dat vorig jaar nog eens dunnetjes over.

