Die blik van Miedema…

Eindejaarsinterview Van Raaij, Ruts en Ploegsma over de successen van PSV: 'Romario kreeg al een miljoen’

6:35 Een verloren avond in Sittard bleek in april 1985 een keerpunt in de geschiedenis van PSV. Drie hoofdrolspelers blikken terug en kijken vooruit. ,,Ajax, PSV en Feyenoord moeten de zaak een keer op de spits drijven.”