‘Die lach stond altijd als vanzelfsprekend op Frenkies gezicht’

Door Dennis van Bergen



Roy van Vliet is dorpsgenoot en voormalig ploeggenoot van Frenkie de Jong bij ASV Arkel. Hij keek zijn ogen uit in de twee seizoenen dat hij samenspeelde met de huidige FC Barcelona-middenvelder, die al op jonge leeftijd naar Willem II vertrok.



,,Als ik aan Frenkie denk, denk ik meteen aan één ding: zijn vrolijkheid. Het kon vriezen, het kon dooien, de wind kon over ons sportpark razen, maar één zekerheid was er altijd. En dat was de lach die als haast vanzelfsprekend op Frenkies gezicht stond. In de kleedkamer, tijdens trainingen en zelfs wanneer we voor ‘het echie’ speelden met ASV Arkel; altijd spatte het plezier van hem af. Ik kan me niet herinneren dat ik hem ooit één dag chagrijnig heb gezien. Misschien is dat ook wel logisch, wanneer je zo goed kunt voetballen als hij.

Bekijk hieronder aflevering 4 van Amateurpanenka:

,,Ik zie ons nóg wedstrijden spelen als F-pupil. Van die potjes zeven tegen zeven, weet je wel, waarin je met z’n allen naar de plek holde waar op dat moment de bal was. Kluitjesvoetbal. Er was er eentje die er toen al bovenuit stak: een klein blond mannetje dat de bal ogenschijnlijk aan een touwtje bij zich had. Precies, Frenkie. Ik geloof dat hij er zo ongeveer in zijn eentje ooit voor zorgde dat we in een half seizoen honderd keer scoorden met onze ploeg. Het leek wel alsof bij hem alles vanzelf ging. Niet alleen het maken van doelpunten. Ook het hooghouden van een bal, wat hem wel duizend keer lukte. Alsof het aangeboren was bij Frenkie, dat jongleren.