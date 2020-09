Diemers pikt snel aan bij Feyenoord: ‘Ik ben blij dat Berghuis mij ook een goede speler vindt’

Door Mikos Gouka



In Kufstein begon het vorige maand al donker te worden en Mark Diemers wees naar een blauwe plek op zijn been. Feyenoord was volop in voorbereiding op het nieuwe seizoen, de Rotterdammers hadden net met 1-0 van HSV verloren maar de middenvelder leek meer en meer op weg naar een basisplaats bij Feyenoord. ,,Deze spelers van Feyenoord sparen elkaar duidelijk niet’’, zei Diemers. ,,De trainingen hier in Oostenrijk op een dag voor de wedstrijd man, iedereen vloog er vol op. Dat was ik bij mijn vorige clubs niet gewend. Ik zit onder de blauwe plekken.’’