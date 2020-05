Dijkhoff doet beroep op clubs en KNVB: ‘Ga pijnlijke keuzes niet uit de weg’

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff uit Breda heeft geen goed woord over voor ‘het gesteggel’ in het Nederlandse voetbal tijdens de coronacrisis. ‘Het akkoord tussen clubs en vakbonden over een collectieve salarisverlaging is een bemoedigend signaal, maar helaas is dat dan ook het enige.’

In een betoog op zijn persoonlijke Facebook-pagina neemt Dijkhoff, seizoenkaarthouder van PSV, geen blad voor de mond. ‘Je verwacht dat ‘het voetbal’ niet alleen roept dat ze het zwaar hebben. Natuurlijk is dat zo, dat snappen we allemaal. Iedereen heeft het zwaar, duizenden ondernemers vrezen voor hun zaak. Je verwacht dat ze met een plan komen. Een plan dat ongetwijfeld een vraag om steun bevat, maar vooral laat zien hoe het Nederlands voetbal er sterker uit kan komen.’

Maar het enige wat Dijkhoff naar eigen zeggen ziet, is gesteggel over de korte termijn. ‘Onenigheid over besluiten, bestuurlijke soaps, nabeschouwingen van bestuurlijke soaps en over en weer verwijten tussen clubs dat de ander niet solidair is. Als KNVB en clubs vooral bezig zijn met gevechten over volgend seizoen, dan miskennen ze de problemen waar ze voor staan.’

Terug naar de tekentafel

Donderdag bereikten werkgeversorganisatie FBO en spelersvakbonden VVCS en ProProf een akkoord over een miljoenensanering, die in totaal tot een besparing van 35 miljoen euro zou moeten leiden. ‘Helaas is dat dan ook het enige’, baalt Dijkhoff, die vervolgens de vergelijking met de politiek trekt. ‘Dus clubs, KNVB, terug naar de tekentafel. Kopieer dit keer de goede in plaats van de slechte kanten van de politiek. Probeer er te gaan zitten alsof je een coalitie moet smeden. Ga ook pijnlijke keuzes niet uit de weg. Er zijn sowieso geen oplossingen zonder pijn. Aanmodderen levert nog meer ellende op.’