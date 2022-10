Directeur belangenvereniging voetbalclubs Serge Rossmeisl (48) overleden

Mark Parsons over tijd bij Oranje Leeuwinnen: ‘Louis van Gaal waarschuw­de me voor de Nederland­se media, wou dat ik beter had geluisterd’

Mark Parsons heeft in een uitgebreid interview met The Athletic teruggeblikt op zijn periode als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. De coach nam afgelopen augustus na ruim een jaar al afscheid van het Nederlandse vrouwenteam. ,,Louis van Gaal had me gewaarschuwd.”

30 oktober