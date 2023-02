Directie neemt risico: Ajax blijft ook na Deadline Day defensief kwetsbaar

Bij Ajax is iedereen enthousi­ast over John Heitinga: ‘Trainer met tactisch en menselijk inzicht’

Na zeven seizoenen als speler en evenveel jaren als jeugdcoach, zat John Heitinga (39) vanmiddag in de uitwedstrijd tegen Excelsior (1-4) voor het eerst op de bank als hoofdtrainer. Over de jonge interim die de afgegleden landskampioen uit de grootste sportieve crisis in het afgelopen decennium moet trekken.

29 januari