Dirk Kuyt na 176 dagen ontslagen als trainer van ADO Den Haag

FC Groningen na krankzinni­ge slotfase onderuit tegen Fortuna, druk op trainer Frank Wormuth neemt toe

FC Groningen-trainer Frank Wormuth zit verder in de penarie. Nadat Ricardo Pepi zijn Duitse trainer uit de modder leek te trekken met een belangrijk doelpunt tegen Fortuna Sittard, trokken de Limburgers in een krankzinnige tweede helft toch aan het langste eind door diep in de blessuretijd toe te slaan: 2-3.

13 november