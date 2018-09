Dirk Marcellis (30) stopt per direct met voetballen

Marcellis debuteerde in april 2007 tegen Liverpool in de Champions League voor PSV. De jonge verdediger werd met rood van het veld gestuurd, maar kreeg wel een staande ovatie van het publiek op Anfield. Marcellis maakte een half jaar later voor PSV zijn opwachting in de eredivisie. In 2008 greep hij zijn eerste landstitel en maakte hij bovendien zijn debuut in Oranje. Daar kwam later nog twee interlands bij.



In 2010 maakte Marcellis de overstap naar AZ, waar hij eveneens vier jaar zou blijven. Na de knieblessure hervatte hij zijn loopbaan bij NAC, met wie hij een half jaar later zou degraderen. PEC Zwolle nam hem vervolgens transfervrij over. In de Overijsselse hoofdstad was Marcellis de voorbije drie jaar vrijwel altijd basisspeler.