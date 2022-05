Dit Feyenoord heeft iets ontwikkeld wat Fred Rutten in 2014 al aankondigde

Door Mikos Gouka



Een wandelingetje nog. En misschien een kopje koffie op een terras, maar uiteraard wel in de schaduw. Dat is het wel voor de spelers van Feyenoord in aanloop naar de kraker tegen AS Roma in Tirana. Technisch directeur Frank Arnesen zal het in Albanië vanaf een afstandje met een glimlach bekijken. De Deen was de man die vorig seizoen in het diepste geheim aanschoof bij Arne Slot. Om de trainer van AZ te polsen voor een stap naar Feyenoord.



Toen Arnesen de volgende dag op 1908 binnen kwam wandelen hoorde hij Dick Advocaat net vertellen dat die Slot zo goed overkwam in de media en dat hij geschikt zou zijn om Feyenoord ooit onder zijn hoede te nemen. Dat ooit werd een paar maanden later. En binnen een jaar na zijn aanstelling spelen de Rotterdammers al de grootste wedstrijd sinds die dag in mei 2017 toen de landstitel eindelijk weer eens naar Rotterdam-Zuid werd gehaald. Dirk Kuyt werd dé man, zoals bij de supporters dit keer Cyriel Dessers de heldenstatus heeft verworven.