Dit is de verwachte opstelling en het blessurenieuws van je favoriete club

FC Twente - Heracles Almelo (vrijdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden FC Twente: Het is afwachten of doelman Lars Unnerstall kan spelen. Hij heeft last van de lies. Wout Brama keert na drie weken terug in de blessure. Verder ontbreken Luca Everink (hamstring), Kik Pierie (rug) en Jody Lukoki (kruisband).



Bijzonderheid Heracles Almelo: Heracles kan niet beschikken over Bilal Basacikoglu, de buitenspeler raakte geblesseerd in een oefenduel met de reserves. Verder kan trainer Frank Wormuth beschikken over een fitte selectie in de derby tegen FC Twente.

NEC - SC Heerenveen (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden NEC: NEC speelt tegen sc Heerenveen wederom zonder publiek in De Goffert en dat blijft voorlopig ook wel zo. Dat ging de Nijmeegse club vorige week tegen FC Groningen uitstekend af met een overtuigende 3-0-zege en trainer Rogier Meijer zag bovendien deze week de ziekenboeg weer wat leger stromen. Pedro Ruiz keert tegen sc Heerenveen terug in de wedstrijdselectie. Mikkel Duelund en Joep van der Sluijs zijn nog wel afwezig.



Bijzonderheden SC Heerenveen: Nick Bakker vervangt centraal achterin de geschorste Ibrahim Dresevic en Filip Stevanovic start wederom, nadat hij vorige week tegen Vitesse al na 13 minuten werd gewisseld. Ook Joey Veerman lijkt weer inzetbaar. Hij begon vorige week nog op de bank. Erwin Mulder (gebroken duim) en Pawel Bochniewicz (knie) ontbreken vanwege blessures.

Willem II - Sparta (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Willem II: Na een reeks van zes officiële duels zonder nederlaag, is Willem II nu bezig aan een serie van vijf wedstrijden zonder zege. Tegen Sparta moet dat worden doorbroken: Fred Grim vertrouwt tegen de Rotterdammers op Max Svensson als nummer 10, Görkem Saglam zal weer op de bank zitten. Verder ontbreken Robbin Ruiter (onbekende blessure), Freek Heerkens (knie) en Wesley Spieringhs (knie).



Bijzonderheden Sparta: Het zo moeizaam presterende Sparta is compleet voor de uitwedstrijd tegen Willem II. Het lijkt erop dat coach Henk Fraser in Tilburg grotendeels vasthoudt aan de ploeg die zich afgelopen zondag pas in blessuretijd gewonnen moest geven tegen buurman Feyenoord (0-1). Al is het ook niet ondenkbaar dat ‘rommelaar’ Mario Engels zijn kans krijgt in de voorhoede. Dit zou dan ten koste gaan van Emanuel Emegha.

PEC Zwolle - Cambuur (zaterdag 21.00 uur)

Bijzonderheden PEC: De kans is groot dat Kenneth Paal als linksback terugkeert in de basis bij PEC. Yuta Nakayama raakte donderdag geblesseerd aan zijn enkel en stond een dag later niet op het veld. Pelle Clement (enkel) en Sai van Wermeskerken (knie) ontbreken. Nakayama (enkel) is een twijfelgeval.



Bijzonderheden Cambuur: Cambuur-trainer Henk de Jong gaat niks veranderen aan de basiself die vorige week van RKC won. Hij begint dus weer met David Sambissa in de basis ondanks dat Michael Breij weer volledig fit is. In de spits lijkt Roberts Uldrikis de concurrentiestrijd met Tom Boere voorlopig gewonnen te hebben.

FC Groningen - RKC (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden FC Groningen: Na zeges op AZ en Helmond Sport dacht FC Groningen het lek boven te hebben, maar de nieuwe nederlaag bij NEC lijkt het bewijs te zijn dat problemen dieper liggen. De druk tegen RKC staat er daarom weer flink op. Een prettig vooruitzicht daarbij is dat de Euroborg zondag goed gevuld zal zijn vanwege het aangekondigde eerbetoon aan Arjen Robben. Radinio Balker (kruisband) en Mike te Wierik (voet) ontbreken.

Bijzonderheden RKC: Voor RKC is het een weerzien met aanvaller Cyril Ngonge, die afgelopen zomer door FC Groningen werd overgenomen. Hij doet het uitstekend in het hoge noorden en scoorde er al zes keer. Richard van der Venne (knie), Dario van den Buijs (schouder), Achraf El Bouchataoui (onbekend), Joel Pereira (rug), David Min (onbekend).

Fortuna Sittard - PSV (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Fortuna: Trainer Sjors Ultee kan tijdens de thuiswedstrijd tegen PSV weer beschikken over linksback George Cox. Hij ontbrak afgelopen zondag tegen Go Ahead Eagles (4-3 nederlaag), omdat hij kort voor de aftrap ziek werd. Rechtsback Mickaël Tirpan is daarentegen nog niet van de partij tegen de Eindhovenaren. De Belg kampt nog altijd met fysiek ongemak. Hij wordt naar verwachting vervangen door Ryan Johansson. Ook Lisandro Semedo (kuit) en Roel Janssen (onbekend) zijn er niet bij tegen PSV.



Bijzonderheden PSV: PSV zit in een fase met behoorlijk wat blessures en zal na het Europa League-duel met Fortuna Sittard met drie punten tevreden zijn, of die nu linksom of rechtsom behaald worden. Jordan Teze lijkt zijn kans als rechtsback gegrepen te hebben in de afgelopen wedstrijden. Niet fit: Noni Madueke (hamstring), Ryan Thomas (knie), Cody Gakpo (enkel), Yorbe Vertessen (rib), Davy Pröpper (enkel). Carlos Vinicius is een twijfelgeval.

Feyenoord - AZ (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden Feyenoord: Trainer Arne Slot moet tegen z’n oude werkgever afwachten of rechterspits Alireza Jahanbakhsh weer inzetbaar is. De Iraniër heeft een liesblessure en bleef om die reden ook al aan de kant in Berlijn tegen Union. Slot moet ook kiezen tussen Pedersen en Geertruida als rechtsback. De Noor voetbalde de hele zomer voor hij naar Feyenoord kwam door en is iets minder nadrukkelijker aanwezig dan eerder in het seizoen, toen hij ijzersterk speelde. Aliou Baldé ontbreekt, want hij is uit de selectie gezet.

Bijzonderheden AZ: Dani de Wit en Fredrik Midtsjø gingen in het duel tegen Cluj voortijdig naar de kant maar zijn fit genoeg om te spelen tegen Feyenoord. AZ-trainer Pascal Jansen laat zijn team de laatste duels steevast in dezelfde opstelling spelen. ,,Daarmee geef ik mijn team houvast. Alleen op die manier kan een elftal gevormd worden.” Thijs Oosting ontbreekt vanwege onbekende redenen.

Vitesse - FC Utrecht (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: René Hake moet tegen Vitesse puzzelen in zijn defensie. Door de schorsing van Mark van der Maarel en de hersenschudding van Mike van der Hoorn zijn er basisplaatsen weggelegd voor Hidde ter Avest en Benaissa Benamar. Laatstgenoemde maakte in de eredivisie maar één keer de 90 minuten vol namens Utrecht, uitgerekend uit bij Vitesse. Mike van der Hoorn (hersenschudding), Mark van der Maarel (geschorst), Simon Gustafson (niet wedstrijdfit), Tommy St. Jago (knie), Chris Mamengi (knie), Sylian Mokono (been) ontbreken.

Ajax - Go Ahead (zondag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Ajax: Andre Onana is weer speelgerechtigd voor Ajax. De dopingschorsing van de doelman zit er na negen maanden op. De verwachting is dat Onana tegen Go Ahead plaatsneemt op de bank, achter keeper Remko Pasveer, die aan een sterke reeks bezig is. Maarten Stekelenburg (lies) en Sean Klaiber (knie) zijn er niet bij.

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Als speler won Kees van Wonderen met Feyenoord één keer een uitduel in de Amsterdam Arena. Met Go Ahead Eagles hoopt hij op een herhaling van dat kunststukje tegen Ajax. Maar ondanks dat de fitte Deventer selectie al een maand ongeslagen is, kent ook Van Wonderen zijn klassiekers. GA Eagles haalde in 33 duels nooit een resultaat in Amsterdam. Veel personele zorgen kent GA Eagles niet. Ogechika Heil (hamstring), Frank Ross, Sam Crowther en Turan Tuzlaci (allen geblesseerd) ontbreken. Jacob Mulenga is hersteld van een knieblessure, terwijl Isac Liberg na zijn schorsing van drie duels – na een rode kaart tegen Heracles – terugkeert in de selectie.

