In de vijftiende speelronde van de eredivisie staan nog acht duels op het programma. Ajax - Willem II (5-0) werd donderdagavond al afgewerkt. Wat is de laatste stand van zaken? Dit is de verwachte opstelling en het blessurenieuws van jouw favoriete eredivisieclub.

FC Groningen - PEC Zwolle (vrijdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden FC Groningen: Na de zege op Fortuna Sittard heeft trainer Danny Buijs door de terugkeer van Tomas Suslov een luxeprobleem. De 19-jarige middenvelder is een zekerheidje in de formatie van de noorderlingen. Michael de Leeuw en Damil Dankerlui zijn al sinds vorige week ziek en komen niet in actie. FC Groningen speelt voor het eerst dit seizoen in eigen huis zonder publiek.

Bijzonderheden PEC Zwolle: PEC-trainer Dick Schreuder mist tegen FC Groningen liefst zes spelers, onder wie Daishawn Redan die zaterdag tegen RKC een strafschop huizenhoog overschoot. Het wordt sowieso een moeilijke avond voor de Zwollenaren. De hekkensluiter verloor tot nu toe alle uitduels.

Opstelling PEC. Opstelling FC Groningen.

PSV - FC Utrecht (zaterdag, 16.30 uur)

Bijzonderheden PSV: PSV-trainer Roger Schmidt moet wikken en wegen omdat een aantal geblesseerde spelers terug is. De kans is groot dat hij nog niks verandert, omdat PSV de afgelopen wedstrijden zeker niet slecht speelde. Philipp Max is wel terug, maar nog geen zekerheidje voor de wedstrijdselectie.

Bijzonderheden FC Utrecht: René Hake passeerde vorige week voor het eerst om puur voetbalinhoudelijke redenen zijn aanvoerder, Willem Janssen (35). Na een zege op Heracles (1-0) waarin Utrecht nauwelijks kansen weggaf, heeft Hake weinig redenen om zijn centrum weer om te gooien. ,,Willem is nog steeds een belangrijke speler voor ons, daar doet het feit dat hij nu niet speelt niets aan af”, vindt Hake.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. Vermoedelijke opstelling PSV.

SC Cambuur - Vitesse (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden SC Cambuur: Bij Cambuur zit hoofdtrainer Henk de Jong dit weekend niet op de bank. Hij is ziek en wordt vervangen door zijn assistenten Pascal Bosschaart en Martijn Barto. Ook middenvelders Mees Hoedemakers is er niet bij tegen Vitesse. Een aderlating, Hoedemakers is een van de uitblinkers van Cambuur dit seizoen.

Bijzonderheden Vitesse: Thomas Letsch wil met Vitesse hogerop. De Duitse coach stelt bij Kerstmis een plek in de top-5 van de eredivisie ten doel. Dan is een zege op Cambuur, momenteel een concurrent in de subtop, noodzakelijk. In Leeuwarden ontbreekt Matus Bero. De Arnhemse club betracht voorzichtigheid met de Slowaak, die met een hoofdblessure uitviel tegen AZ.

Vermoedelijke opstelling Vitesse. Vermoedelijke opstelling Cambuur.

Heracles Almelo - SC Heerenveen (zaterdag 21.00 uur)

Bijzonderheden Heracles: Na Rai Vloet is ook Ismail Azzaoui weggevallen bij Heracles. De aanvaller heeft een kruisband gescheurd. „Ze zijn samen goed voor de helft van de goals”, zegt trainer Frank Wormuth. Hoe hij het gaat oplossen, blijft een vraagteken. De kans is groot dat hij met talent Elias Sierra begint en dat ook spits Sinan Bakis net als tegen Feyenoord een basisplek krijgt.

Bijzonderheden Heerenveen: Anthony Musaba keert terug van een schorsing en krijgt zijn basisplaats terug aan de rechterkant van de aanval. Daardoor verdwijnt Rodney Kongolo vermoedelijk naar de bank. Siem de Jong was de afgelopen weken niet van de partij vanwege een blessure, maar daarvan is hij inmiddels voldoende hersteld. Hij keert dus terug in de wedstrijdselectie.

Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen. Vermoedelijke opstelling Heracles.

RKC Waalwijk - NEC (zondag 12.15 uur)

Bijzonderheden RKC: Linksbuiten Lennerd Daneels en centrumverdediger Shawn Adewoye lijken de vervangers te zijn van de geschorste topscorer Michiel Kramer en Ahmed Touba. Nieuwkomer Roy Kuijpers begint na zijn bliksemtransfer van FC Den Bosch naar RKC op de bank, als de overschrijving op tijd verwerkt is in Zeist.

Bijzonderheden NEC: NEC kampt met blessureperikelen voor de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. De Nijmeegse club kan niet beschikken over Edgar Barreto, Jonathan Okita en Pedro Ruiz. Okita komt waarschijnlijk tot de winterstop niet meer in actie. De aanvaller, die bezig is aan een uitstekend seizoen, zit met zijn voet in het gips. NEC hoopt tegen RKC op de eerste zege sinds eind oktober.

Vermoedelijke opstelling NEC. Vermoedelijke opstelling RKC.

AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden AZ: De medische staf van AZ doet er alles aan om Hakon Evjen klaar te stomen voor het duel met Sparta. De Noor raakte geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Jablonec en miste al het treffen met Fortuna Sittard. Reservespits Jelle Duin is langer uitgeschakeld, daardoor is er plek in de selectie voor een andere jeugdexponent: Yusuf Barasi. Barasi maakte donderdag zijn eredivisiedebuut tegen Fortuna.

Bijzonderheden Sparta: Sparta moet het in de uitwedstrijd tegen AZ waarschijnlijk stellen zonder doelman Maduka Okoye. De doelman, afgelopen zondag uitgevallen tijdens de wedstrijd tegen Ajax, heeft nog altijd last van zijn schouder. Tenzij hij vandaag alsnog speelklaar blijkt, staat Benjamin van Leer in Alkmaar daarom onder de lat bij de Spangenaren, die verder geen personele problemen hebben.

Vermoedelijke opstelling Sparta. Vermoedelijke opstelling AZ Alkmaar.

Go Ahead Eagles - FC Twente (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles kent nog steeds de nodige personele zorgen. Trainer Kees van Wonderen mist in de Overijsselse kraker tegen FC Twente nog vier spelers, maar ziet ook een drietal terugkeren in zijn wedstrijdselectie. Afgelopen week tijdens de training viel Yacine Bourhane weg met een lichte hersenschudding. Hij zal er net als Marc Cardona (lies) niet bij zijn tegen De Tukkers. Ook aanvoerder Bas Kuipers en linksback Turan Tuzlacik ontbreken. Achter de naam van Ogechika Heil (hamstring) staat een vraagteken. Giannis Botos (hamstring), en de vorige week nog geschorsten Joris Kramer en Inigo Cordoba maken hun rentree.

Bijzonderheden FC Twente: Luca Everink heeft bij Twente de training hervat, maar het duel komt nog te vroeg. Kik Pierie en Jody Lukoki blijven nog geblesseerd buiten de selectie.

Vermoedelijke opstelling FC Twente. Vermoedelijke opstelling Go Ahead.

Feyenoord - Fortuna Sittard (zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden Feyenoord: Trainer Arne Slot weet dat keeper Justin Bijlow bijna terug is na een coronabesmetting. De afweging is of hij de doelman van Oranje al meteen weer opstelt na één groepstraining of dat hij Bijlow iets meer tijd geeft. In dat laatste geval zal Ofir Marciano hem opnieuw vervangen. De doelman maakte eerder in Praag tegen Slavia geen goede indruk, maar bleef in Enschede tegen FC Twente en in de Kuip tegen Heracles wel gewoon overeind.

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Fortuna Sittard mist morgen tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord nog altijd verdediger Roel Janssen. Hij is geschorst vanwege zijn rode kaart tegen FC Groningen. Mickaël Tirpan, die donderdag niet kon spelen in het met 2-1 verloren duel met AZ, is een twijfelgeval. De verwachting is dat Ben Rienstra in Rotterdam weer aan de aftrap staat.

Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. Vermoedelijke opstelling Feyenoord.

