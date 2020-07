Dit is het bomvolle programma in augustus van de ‘Eredivisie Comeback’: RKC oefent ook tegen Sparta

Naast Groningen - Heracles is FC Utrecht - AZ de andere wedstrijd op 1 augustus. De eerste club uit de traditionele top 3 komt op zaterdag 8 augustus in actie. Ajax speelt dan in de Johan Cruijff Arena vanaf 18.45 uur tegen RKC. Op 13 augustus spelen de Amsterdammers nog een keer thuis, maar de tegenstander is nog niet bekend. In principe komen alle clubs twee keer in actie, maar nog niet alle datums zijn ingevuld. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het tweede duel van AZ.