Dit is het nieuwe uitshirt van Feyenoord

Zo zijn aan de voorkant horizontale rode strepen en een opvallend grafisch element te vinden. In de kraag en mouwen zijn juist witte details opgenomen. Ook de partnerlogo’s en rugbedrukking zijn wit, in lijn met de 3 adidas-strepen aan de zijkant van het shirt. Waar het shirt overwegend zwart is, zijn het broekje en sokken rood, waarbij de kousen ook drie witte adidas-strepen bevatten. Het nieuwe uittenue is, net als de traditionele driekleur in het thuistenue, zo een mix van rood, wit en zwart - maar dan in een moderne, progressieve interpretatie. In de nek is de tekst ‘Feyenoord Rotterdam’ te vinden", zo laat Feyenoord op de clubkanalen weten.