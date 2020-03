Dit is het sterrenelftal van... Adri van Tiggelen

Hans van Breukelen

,,Poeh, meteen al een lastige! Ik heb met zo veel fantastische keepers samengespeeld joh, dat is haast niet te kiezen. Dan ga ik maar voor Hans, omdat ik met hem het grootste succes heb bereikt door het EK in 1988 te winnen. Hij had een enorme uitstraling en was de baas in zijn eigen zestien. Hij straalde bovendien uit echt nooit te willen verliezen. Dat vond ik heel mooi aan hem.’’

Berry van Aerle

,,Hier twijfel ik heel erg tussen Grün en Berry van Aerle. Grün was mijn ploeggenoot bij Anderlecht, Berry in Oranje. Het waren allebei goede rechtsbacks en qua niveau ontliepen ze elkaar niks. Berry was een back die verdedigend ijzersterk was en aanvallend ook nog zijn bijdrage leverde.’’

Frank Rijkaard

,,Over Frank weinig twijfel, haha. Dat is niet zo moeilijk, hij hoort er echt in. Als je ziet waar hij heeft gespeeld, was hij echt een grootheid. Ajax, AC Milan... Ook bij de nationale ploeg was hij een geweldenaar. Hij hoort zeker in dit elftal.’’

Volledig scherm Ruud Gullit en Frank Rijkaard. © ANP

Ronald Koeman

,,Ook Ronald heeft bij geweldige clubs gespeeld. Hij was eigenlijk degene die alles bepaalde achterin en het spel vanuit het centrum vormgaf. Hij was fantastisch in het opbouwen. Hij was goed aan de bal, ikzelf was bijvoorbeeld juist verdedigend sterker. Die mix heb je nodig in een elftal. Alle kwaliteiten samen maken je een sterk team.”

Henrik Andersen

,,Die Deen was verdedigend echt fantastisch, maar kon ook nog eens goed aanvallen. Hij had veel drang naar voren, daarmee was hij bij Anderlecht echt een toegevoegde waarde. Hij was zeer gedreven en zijn voortzetting was meestal goed. Meestal zeg ik, haha.’’

Jan Wouters

,,Ons blok op het middenveld in '88. Hij was zo'n speler die je echt nodig had in een elftal. Hij was een meester in de bal veroveren en deed vervolgens aan de bal ook goede dingen. Hij was onmisbaar bij Oranje.’’

Erwin Koeman

,,Eigenlijk kan ik bij Erwin hetzelfde verhaal vertellen als bij Jan. Ook goed in de bal afpakken en ook nog eens goed aan de bal. Ook Erwin was onmisbaar. We hebben samen een geweldige tijd meegemaakt, met natuurlijk de EK-winst als absoluut hoogtepunt. Wouters en Koeman vormen mijn blok op het middenveld.’’

Volledig scherm © Ton den Haan/Kick Images/Soccrates

Juan Lozano

,,Lozano is een van de beste spelers met wie ik ooit op een veld heb gestaan. We zaten samen bij Anderlecht, daar liet hij fantastische dingen zien. Hij was technisch zó goed, niet normaal. Hij speelde mensen heel makkelijk uit. Het was echt genieten om met hem samen te spelen.’’

Gerald Vanenburg

,,Ook met Gerald heb ik het EK gewonnen, dat team was gewoon heel bijzonder. De keuze voor Gerald is niet moeilijk, hij had enorm veel kwaliteiten. Hij werkte vanuit zijn positie keihard en was technisch vaardig. Ik vond Franck Vercauteren overigens ook echt heel erg goed.’’

Marco van Basten

,,Onvoorstelbaar, dat is het eerste woord wat in me opkomt als ik aan Marco denk. Echt een geweldenaar. Ik heb gisteren op de NOS het EK 1988 teruggekeken, dat was weer genieten. Als ik hem dan in de finale tegen de Sovjet-Unie die fantastische volley zie scoren, dan zit ik weer met open mond te kijken. Ik weet nog wel dat alle adrenaline op het veld destijds uit me stroomde. Wat was dat genieten, zeg. Ik denk dat het hem nooit meer zou lukken om die bal zó geweldig te raken, haha.’’

Ruud Gullit

,,Ik zet Ruud hangend op links, ik moet hem namelijk toch kwijt. Hij was een heerlijke speler. Je kon hem overal opstellen, hij kon namelijk echt alles. Hij mag zeker niet ontbreken in dit team.’’