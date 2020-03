Dit is het sterrenelftal van... Gerald Vanenburg

Piet Schrijvers

,,Op doel kies ik voor Schrijvers. Hij was echt een complete keeper. Hij heerste in zijn zestienmetergebied. Piet was fysiek zo imponerend, dat iedereen voor hem aan de kant ging. Ik geef hem de voorkeur boven Hans van Breukelen en Stanley Menzo, ook fantastische keepers.’’

Piet Schrijvers op doel. © BSR Agency

Berry van Aerle

,,Met hem heb ik jarenlang bij PSV mogen spelen. Verdedigend was hij zó sterk: een op een was hij nauwelijks te verschalken. Daarnaast kwam hij geregeld op en koos hij vrijwel altijd voor de juiste optie. Het was een genot om met hem samen te spelen, echt fantastisch. Ook Sonny Silooy was goed, trouwens.’’

Ruud Gullit

,,Onbetwist, wat een speler. Hij is denk ik een van de besten met wie ik ooit heb gespeeld. Zijn lange trap was fantastisch, maar eigenlijk had hij alles: snelheid, kracht, goed aan de bal... Ruud was echt een geweldenaar.’’

Links Gullit, rechts Vanenburg. © ANP

Frank Rijkaard

,,Naast Ruud kies ik uiteraard voor Frank. Ook al zo'n grootheid. Eigenlijk behoeft zijn plek in dit elftal geen uitleg. Net als Gullit was hij enorm compleet. We hebben jarenlang samen bij Ajax en in Oranje gespeeld. Dat waren geweldige tijden.’’

Jan Heintze

,,Hier moet ik voor mijn grote vriend kiezen, haha. Jan en ik spreken elkaar nog steeds. We speelden samen bij PSV en bouwden daar een goede band op. Jan was verdedigend enorm sterk en heeft honderden wedstrijden voor PSV gespeeld. Dat zegt genoeg.’’

Aron Winter

,,Ik heb met veel goede middenvelders mogen spelen en daar hoort Aron zeker bij. Je vraagt me een team te formeren en in een team had je Aron zeker nodig. Hij was een fantastische balafpakker en maakte zich geregeld ondergeschikt voor het elftal. Hij was een belangrijke kracht bij Ajax én het Nederlands elftal.’’

Arnold Mühren

,,Mühren moet er zeker weten in. Hij was eigenlijk een heel complete speler. Hij snapte het spel uitstekend en wist altijd precies wat hij moest doen. Arnold was sterk in de organisatie en bewaakte de balans. Dat was fijn, daardoor konden de aanvallers zich meer richten op doelpunten maken.’’

Real Madrid-Ajax: spelmoment, waarin Arnold Muhren zijn opponent Grande passeert. © ANP

Johan Cruijff

,,Op 'nummer 10' kan natuurlijk maar één naam staan. Ik heb Johan in zijn laatste jaren bij Ajax meegemaakt, hij was bijzonder goed. Hij maakte het elftal echt beter, was dwingend en natuurlijk een geweldige speler. Hij had alles wat een topvoetballer moest hebben. Ik vind het lastig om te zeggen of hij de beste was met wie ik ooit heb gespeeld, maar hij hoort zeker in dat rijtje.’’

Marco van Basten

,,Ik zet Marco rechtsbuiten. Hij was echt buitengewoon. Zijn neusje voor de goal en balvaardigheid waren vrijwel uniek. Hij hoort zeker in dit team, het was een genot om met hem samen te spelen. Ik kan gewoon niet in woorden omschrijven hoe goed hij was.’’

Marco van Basten en Ruud Gullit. © ANP

Romário

,,Romário is de beste spits met wie ik ooit heb gespeeld. Hij scoorde zo makkelijk, maar hij kon nog veel meer. Hij was snel, bijzonder goed in de kleine ruimte en kon individueel een kans creëren. Voor mij als buitenspeler was het echt een genot om hem van voorzetten te voorzien. We hebben samen mooie tijden gehad bij PSV.’’

Jesper Olsen

,,Linksbuiten zet ik Jesper. Hij was zo ongelofelijk sterk in passeeracties, hij kwam bijna altijd zijn man voorbij. Continu was hij bezig met zijn tegenstander voorbij te lopen. Hij was een echte linksbuiten die je nu nog maar weinig ziet.’’

De Deense voetballer Jesper Olsen. © ANP