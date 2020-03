Dit is het sterrenelftal van... Peter van Vossen

Edwin van der Sar

,,Hier ga ik toch voor Edwin. Ik heb ook met Stanley Menzo gespeeld, maar Van der Sar was gewoon allround. Hij kon geweldig meevoetballen, maar was ook nog eens fantastisch op de lijn. Echt heel fijn om zo’n keeper achter je te hebben bij Ajax.’’

Michael Reiziger

,,Een omgeturnde rechtsbuiten die voor tegenstanders enorm moeilijk te bestrijden was. Hij was onderdeel van het totaalvoetbal wat we destijds met Ajax speelden. Ik vond Michael vanuit zijn positie een belangrijke rol spelen in de Champions League-winst in 1995.’’

Danny Blind

,,Hij kon de ruimte bespelen als de beste en wist precies het juiste moment te vinden om in te schuiven. Danny was zowel binnen als buiten het veld een leider en was gewoon bijna niet te passeren, vooral door zijn voetbalintelligentie.’’

Volledig scherm Blind krijgt de felbegeerde Champions League-bokaal.

Frank Rijkaard

,,Het centrum van '95 was gewoon zó complementair aan elkaar. Ze hadden samen een antwoord op alle soorten spitsen. Frank had alles wat een verdediger moest hebben: lengte, kracht, snelheid en inzicht. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik deze gouden generatie heb meegemaakt, haha.’’

Frank de Boer

,,Mijn linksback is Frank de Boer. Hij was positioneel echt fantastisch en had vanuit de achterhoede oog voor diepte. Hij kon de bal langs de zijkant spelen, maar ook openen met een crosspass. Met zijn sterke passing creëerde hij vaak kansen voor de aanvallers, dat was fantastisch.’’

Clarence Seedorf

,,Clarence was op jonge leeftijd al enorm volwassen bij Ajax. Daar had ik altijd enorm veel bewondering voor. Hij was atletisch en ijzersterk, je moest van heel goede huizen komen om hem van de bal te krijgen. Bovendien was hij eigenwijs, dat was een doodsteek voor trainers. Ik vond dat een geweldige kwaliteit, want coaches konden niet zomaar wat zeggen. Je moest goede argumenten hebben om hem te overtuigen, haha.’’

Edgar Davids

,,De motor van Ajax destijds. Ik vond hem een moderne uitvoering van Jan Wouters. Edgar was bikkelhard, maar had zelf ook oog voor diepte. Hij had een goed loopvermogen. Ik kon altijd genieten van zijn passie. Ook Edgar was onderdeel van de geweldige ploeg in 1995. In totaal speelden negen spelers uit mijn elftal de finale van de Champions League.’’

Volledig scherm Davids, Overmars, Kluivert en Seedorf juichen. © ANP

Jari Litmanen

,,Litmanen op 10, sowieso. Ik denk dat hij echt de beste is geweest met wie ik ooit heb gespeeld. Hij was áltijd aan het trainen, niet normaal. Jari was constant hongerig om zichzelf te verbeteren. Een superprof, onverstoorbaar was hij. Bovendien was hij perfect tweebenig en geweldig tussen de linies. Én nog een geweldig mens ook.’’

Finidi George

,,Een sierlijke rechtsbuiten, met snelheid, techniek, inzicht en scorend vermogen. Daarnaast had hij ook nog eens heel veel voetbalverstand. Hij kon het spel heel goed temporiseren. Als hij alleen was, hield hij de bal vast om het team te laten aansluiten. Dat had hij heel goed in de gaten. Daardoor leed Finidi nauwelijks balverlies.’’

Marco van Basten

,,Toen ik eind jaren '80 zelf nog bij de amateurs van Vlissingen speelde, was ik een enorme fan van hem. Toen ik hem in het stadion tegen Engeland zag spelen en scoren, wist ik: dit wil ik ook. Dat werd mijn drijfveer. Hij had alles wat een spits moest hebben, echt een fenomeen. Ik heb zo veel geluk gehad dat ik tussen de generatie '88 van Oranje en '95 van Ajax zat, haha.’’

Brian Laudrup

,,Een moeilijke keuze, want ik vond Marc Overmars ook heel goed. Bij hem heb ik echter meer het idee dat hij de bal erlangs gooide, ging rennen en dan een voorzet gaf of schoot. Laudrup kon dat ook, maar was ook in de kleine ruimte heel goed. Hij was een speler die je tegenwoordig nog maar weinig ziet. Hij kon in veel verschillende rollen uit de voeten.’’