Dit is het sterrenelftal van... Royston Drenthe

Tim Howard

,,Ik heb met meerdere goede keepers gespeeld, maar Tim kende in onze gezamenlijke tijd bij Everton zijn beste periode. Ik kon echt genieten van zijn drive en enthousiasme in de kleedkamer. Hij had bepaalde capaciteiten op de lijn en een goede lengte voor een doelman, je weet toch. Hij heeft een heel goede indruk op mij achtergelaten.’’

Seamus Coleman

,,Als rechtsback ga ik voor Seamus Coleman, ook een oud-ploeggenoot bij Everton. Toentertijd was hij jong en kon hij ook als aanvaller uit de voeten. Hij is uiteindelijk de vaste rechtsback van Everton geworden en heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Hij is uitgegroeid tot de aanvoerder van het team. Een degelijke back met aanvallende kwaliteiten.’’

Fabio Cannavaro

,,Hij was echt de baas in het centrum bij Real Madrid. Hij was niet alleen een grote man in de kleedkamer, maar ook op het veld. Niet voor niets werd hij in 2006 verkozen tot beste voetballer ter wereld. Hij was echt fantastisch. Ondanks dat hij niet de langste was, had hij echt alles wat een verdediger moest hebben. Power, sprongkracht en goed aan de bal.’’

Sergio Ramos

,,Hier hoef ik denk ik niet zo veel toe te voegen. Ramos heeft alles. Hij kan aanvallen én verdedigen, niet normaal. Kopsterk, maar ook een beest in de tackles. Bovendien is hij nu al jaren aanvoerder van Real Madrid.’’

Volledig scherm Drenthe tekende in 2007 bij Real Madrid. © REUTERS

Leighton Baines

,,Deze vind ik moeilijk man, eerlijk. Ik ga voor Baines, een back met enorm veel kwaliteiten. Bij Everton speelde hij achter mij, dat voelde heel goed aan. Leighton was een complete speler. Naast het feit dat hij verdedigend goed was, voegde hij ook aanvallend iets toe. Hij nam bovendien alle corners, vrije trappen en penalty's.’’

Xabi Alonso

,,Ik kan wel allemaal aanvallend ingestelde spelers opstellen, maar dan is er geen balans in mijn elftal. Op rechtshalf kies ik voor de iets meer verdedigend ingestelde Xabi Alonso. Een geweldige controleur van Real Madrid, die ook nog eens fantastisch was aan de bal. Ik heb hem nodig, zodat hij de rest van het team kan coveren.’’

Guti

,,Deze man was niet normaal goed. Hij trok het spel van Real Madrid naar zich toe en had steekpasses die ik later nog maar weinig heb gezien. Guti was aan de bal een heerlijke voetballer. Logisch dat hij vijftien jaar lang voor Real heeft gespeeld.’’

Robinho

,,Mijn aanvallende middenvelder is Robinho. Ik zet hem nu achter de spits, maar eigenlijk kon hij vrijwel overal spelen. Het maakte hem niet uit, hij wist zijn draai toch wel te vinden. Deze man heeft echt een fantastische carrière gehad. Ik ben heel blij dat we samen bij Real zaten.’’

Volledig scherm Drenthe, Sneijder en Robinho vieren een goal. © AFP

Arjen Robben

,,Arjen en ik hebben echt een megagoede tijd gehad bij Real. Man, wat was hij goed. Hij kon letterlijk en figuurlijk iedere verdediger op zijn billen laten zitten met zijn acties. Zijn snelheid en dribbel waren gewoon niet normaal, man. Zijn spel was gewoon meesterlijk. Bovendien was hij op en top prof. Als je zag hoe hij er voor leefde... Ik heb enorm veel respect voor hem.’’

Nelson Valdez

,,In de spits ga ik voor Nelson Valdez, ploeggenoot bij Hércules Alicante. Hij was supergoed. Nelson was enorm beweeglijk, maar had ook nog een neusje voor de goal. Alle steekpasses die ik in die periode op hem gaf, zette hij om in een doelpunt. Hij maakte echt alles af. Zeker in het eerste half jaar zag je hem vliegen, daardoor stonden we toen zo hoog op de ranglijst. In de tweede seizoenshelft gingen er helaas andere zaken spelen, zoals salarissen die niet werden betaald. Daardoor ging het minder, maar deze man was gruwelijk.’’

Cristiano Ronaldo

,,Moet ik hier nog iets over vertellen, haha? Ronaldo was echt fantastisch. Ik vond zijn ongelofelijke drive en werklust het best aan hem. Hij was bij Real al de grote man, maar wilde alsnog de vuile meters maken om het beste uit zichzelf te halen. Ik ben trots dat we met elkaar hebben gespeeld. De discussie over wie beter is, Messi of Ronaldo, vind ik altijd lastig. Het zijn totaal andere types. Ik denk dat iedereen voor zichzelf moet bepalen naar wie je liever kijkt.’’