Dit is het sterrenelftal van... Ruben Schaken

Kenneth Vermeer

,,Wat een reflexen had die man, dat is me echt bijgebleven. Ik stond bij Feyenoord altijd met hem op het trainingsveld en ik weet nog dat het zo lastig was om bij hem te scoren. Hij was katachtig en explosief. Daarnaast kon hij uitstekend meevoetballen.’’

Daryl Janmaat

,,Ik heb met hem twee fantastische jaren bij Feyenoord gehad. Als rechtsback stond hij achter me, dat was een feest. Hij had gewoon acht longen, wat een energie. Ik hoefde als aanvaller weinig om te schakelen, hij loste het verdedigend voor me op. Daardoor kon ik op het middenveld blijven hangen en in mijn kracht komen. Vervolgens knalde hij er weer overheen, heerlijk.’’

Stefan de Vrij

,,Ik heb hem zien komen als een jonge jongen uit de A1 van Feyenoord. Binnen no-time stond hij in Oranje en nu is hij uitgegroeid tot een topverdediger. Heel knap vind ik dat. In zijn jongere jaren vond ik hem al een slimme verdediger die goed was in de opbouw. Hij had toen al enorm veel rust aan de bal.’’

Volledig scherm Ruben Schaken en Stefan de Vrij. © Pim Ras Fotografie

Bruno Martins Indi

,,Ook al zo'n jongen die een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ik weet nog wel dat hij in die jaren onze spits Graziano Pellè echt helemaal gek maakte. Verschrikkelijk vond hij dat. Bruno was echt een jongen aan wie je een klap wilde verkopen, zo irritant was hij. Ik heb ook vaak genoeg tegen hem gestaan, dan was het geregeld schelden tegen elkaar. Na afloop kwam hij dan altijd naar me toe om te zeggen dat hij alles deed om te winnen en dat hij trainde zoals hij speelt. Die mindset is gewoon top.’’

Daley Blind

,,Een oud-ploeggenoot in Oranje. In de Klassieker heb ik vaak tegen hem gestaan. Ik weet nog wel dat ik het jaren geleden altijd fijn vond om tegen hem te spelen. Hij was niet snel, dus kon ik hem makkelijk pakken. Het seizoen nadat hij door Ajax was verhuurd aan FC Groningen, speelden we weer tegen elkaar. Ik dacht: ik ga eens lekker gas geven, maar hij heeft mij die middag helemaal opgegeten.’’

Karim El Ahmadi

,,Een van de betere spelers met wie ik heb gespeeld. Karim was echt een fantastische middenvelder en enorm belangrijk voor Feyenoord. Hij had een goed loopvermogen en was sterk aan de bal. Karim verdient hoe dan ook een plek in mijn elftal.’’

Rafael van der Vaart

,,Zo verschrikkelijk goed was deze man. Ik weet nog dat we bij Oranje altijd eerst met de spelers uit de eredivisie trainden en dat de internationals uit het buitenland er later bijkwamen. Als hij meedeed, ging het niveau meteen een tandje omhoog. Zijn denken en handelen was van het hoogste niveau, een genot om mee te spelen. Als aanvaller wist ik dat ik diep kon gaan, want zijn passes kwamen altijd aan.”

Volledig scherm Schaken en Van der Vaart. © Pim Ras Fotografie

Wesley Sneijder

,,Een van de beste nummers 10 ooit uit Nederland, geen twijfel. Wesley had gewoon bizar veel talent. Ik heb hem niet eens in zijn beste jaren meegemaakt, maar toch was deze keuze makkelijk. De jongens bij Oranje zeiden wel eens: je had hem een paar jaar geleden moeten zien.’’

Arjen Robben

,,Mijn directe concurrent in het Nederlands elftal. Het is geen schande om achter hem te staan in de pikorde, haha. Mijn geluk was dat hij vaak geblesseerd was, waardoor ik aan mijn wedstrijden in Oranje ben gekomen. Hij behoorde tot de absolute top. Na trainingen bleef hij altijd hangen om nog dertig keer zijn actie uit te voeren: naar binnen komen en schieten. Negen van de tien keer schoot hij de bal in de kruising. Echt een topper.’’

Graziano Pellè

,,Echt lastig, deze. Ik heb ook nog met Klaas-Jan Huntelaar en Robin van Persie gespeeld, maar met Pellè heb ik bijna drie seizoenen bij Feyenoord gezeten. In die jaren heb ik denk ik wel vijftig assists op hem gegeven. Soms was mijn voorzet niet perfect, maar dan maakte hij er alsnog iets van. Hij was zó compleet. Hij was beresterk, honderd kilo schoon aan de haak, maar ook nog eens technisch. Heerlijk om mee te spelen als buitenspeler.’’

Volledig scherm Graziano Pellè en Ruben Schaken juichen om de gelijkmaker van Schaken. © Pim Ras Fotografie

Jean-Paul Boëtius

,,Hier ga ik voor Jean-Paul. Voor mij is hij nog steeds een supertalent. Hij heeft het er nog niet helemaal uitgehaald, maar ik weet zeker dat hij de potentie heeft om terug te keren in Oranje. Zijn talent is uitzonderlijk. Toen hij als jonge jongen voor het eerst meetrainde bij Feyenoord, wisten we niet wat we zagen. Hij liep iedereen voorbij. Echt geniaal.’’