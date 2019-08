‘Dit is mijn club, hier wil ik blijven’

Samenvatting Tadic: Ajax moet op veel vlakken nog verbeteren

0:22 Ajax-aanvoerder Dusan Tadic vertolkte tegen PAOK een hoofdrol in de kwalificatie voor de play-offs van de Champions League met één gemiste en twee benutte pingels (3-2), maar heel tevreden was de Serviër niet. ,,Ik ben opgelucht, maar het is duidelijk dat we beter moeten worden in afstemming, in compact spelen, in druk zetten. En tussen de linies valt er ook nog wat te verbeteren.”